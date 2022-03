Horizon Forbidden West: torna disponibile la Collector’s Edition

La piattaforma di Amazon permette di mettere mano sulla Collector’s Edition di Horizon Forbidden West, da poco tornata disponibile.

La Collector’s Edition di Horizon Forbidden West è disponibile su Amazon per 200€ circa, seppur con una quantità di copie limitate che è bene non farsi scappare, cogliendo quindi al volo questa opportunità per portarsi a casa un prodotto davvero stiloso.

Stiamo parlando del nuovo titolo di Guerrilla Games, il quale si presenta con un’edizione da collezione davvero sensazionale, pronta a richiamare alcuni dei contenuti che riguardano la protagonista e l’esplorazione dell’Ovest Proibito del mondo post-apocalittico.

La Collector’s Edition di Horizon Forbidden West è disponibile su Amazon

Acquistando la Collector’s Edition su Amazon si può fruire dei bonus digitali del gioco ottenibili semplicemente proseguendo nella storia, ovvero l’Abito lascito nora e anche l’Antica lancia Nora. Per quel che riguarda i contenuti della Collector’s Edition di Horizon Forbidden West, è inclusa la custodia SteelBook con la copia fisica del gioco, con all’interno il codice da riscattare al fine di avviare il download.

Non mancano poi le statue originali del Tremorzanna e della protagonista, assieme al Mini artbook e a 2 abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite), con anche un totale di due armi speciali aggiuntive (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora), con il pacchetto risorse che include munizioni, pozioni e kit da viaggio per iniziare al meglio l’avventura. È poi presente un pezzo di Batosta Meccanica, il nuovo gioco inserito, dello Squarciavento, con Posa e pitture facciali, colonna sonora digitale e versione digitale della graphic novel Il Falcodoro.

Insomma, un’occasione da non farsi scappare al fine di mettere mano sui contenuti esclusivi pensati per la nuova avventura di Aloy arrivata su PlayStation 4 e PlayStation 5, che permette ai fan di possedere degli oggetti da collezione esclusivi davvero di rilievo, di sicuro da non farsi scappare per gli amanti di quest’universo. Potete accedere alla pagina ufficiale del prodotto attraverso il seguente link.