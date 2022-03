Samsung Galaxy Z Flip3: vostro con uno sconto ESAGERATO (-350€)

Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G è in super sconto su Amazon; si trova a ben 350€ in meno rispetto al prezzo di listino: un vero affare da prendere al volo.

Se il mondo dei pieghevoli vi appassiona e volete un nuovo smartphone flip phone, il Samsung Galaxy Z Flip3 è quello che fa per voi. Qualcuno potrebbe dire: “ma costa molto”, in realtà si trova su Amazon ad un prezzo davvero competitivo. Meno di un iPhone 13 Mini: esatto, avete letto bene. Solo 749€ al posto di 1099€. Il costo finale è davvero contenuto e si può portare a casa con spedizioni gratuite e immediate e si può pagare a rate con il servizio di Cofidis di Amazon. Cosa significa? Semplice: potrete dilazionare il pagamento e suddividerlo in comodi canoni mensili a seconda delle vostre esigenze e disponibilità.

Samsung Galaxy Z Flip3: a questo prezzo è da comprare

Sicuramente il prezzo di 749€ vi farà molta gola… e come possiamo darvi torto. Il risparmio è pari al 9% sul prezzo di listino (1099€) ed è in colorazione Green (la più bella, a nostro avviso) e il taglio di memoria è di 128 GB (con 8 GB di RAM al seguito).

Specifiche tecniche