Benvenuta Alexa con soli 14€: Echo Flex a metà prezzo per oggi

Echo Flex è il tuo nuovo amico che con spesa minima ti fa dare il benvenuto ad Alexa in casa: acquistalo ora che è in promozione.

Sei pronto a dare il benvenuto ad Echo Flex in casa tua? Ti bastano letteralmente 14,99€ su Amazon visto che è in offerta, Praticamente te la porti a casa a metà prezzo riuscendo a sbloccare tutte le funzioni dell’assistente più famoso al mondo. Compatto e utilissimo, questo dispositivo è il più piccolo della serie.

Lo ordini all’istante e arriva a casa tua in uno o due giorni con le spedizioni gratuite in tutta Italia, basta avere Prime attivo.

Echo Flex: il dispositivo più piccolo della serie ma senza compromessi

Non hai bisogno di trovare neanche un posto dove appoggiarlo perché con il suo design minimal, funziona un po’ come una doppia presa: non ha fili e rimane sospeso alla presa di corrente.

Appena lo colleghi la voce di Alexa ti dà immediatamente il benvenuto e la configurazione richiede due minuti appena. Una volta svolto questa piccola task, sei pronto per utilizzare tutte le funzioni che vuoi.

Infatti puoi accedere alle impostazioni più in voga dell’assistente senza rinunciare a niente. In modo particolare puoi chiedere informazioni, puoi prefissare sveglie e timer, riprodurre contenuti e così via. Non ti preoccupare perché nonostante le dimensioni minime c’è una cassa incorporata. Non è potentissima, ma si fa rispettare.

Al di sotto ti dico subito che trovi anche una porta USB integrata grazie alla quale puoi decidere di installare moduli di terze parti come luci notturne o sensori di movimento.

Insomma, non c’è da dormire su questa offerta quindi cosa aspetti? Acquista al volo il tuo Echo Flex e prova subito l’ebrezza di avere Amazon Alexa in casa. Sull’e-commerce te lo porti a casa con metà della spesa iniziale: 14,99€ e lo ricevi senza dover spendere neanche un euro in più, ti basta avere Prime attivo.

Se ancora non sei abbonato, prova i 90 giorni di prova gratuita senza vincoli e senza costi aggiuntivi.