F1 2021 per PS5 lo porti a casa ORA a un PREZZO FOLLE: -57%

F1 2021, il videogioco ufficiale del FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP per PS5 lo trovi adesso col -57% di sconto.

F1 2021, il videogioco ufficiale della stagione attuale di Formula 1 su PlayStation 5, lo porti a casa oggi con sole 29€ invece che al costo di listino da 69,99€. Spedizioni rapide e gratuite con Amazon. Proprio così, il titolo targato Codemasters ed Electronic Arts viene scontato oggi del -57%.

F1 2021, prezzo pazzo su Amazon: 29€

I giocatori potranno prendere il loro posto ai vertici del motorsport e vivere la prestigiosa serie di F1 con i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship 2021. Il gioco, che fa il suo debutto sulle console di nuova generazione, introduce anche una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l’opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola e Jeddah, disponibili per tutti come contenuto gratuito post-lancio.

La nuova modalità Carriera introduce un’opzione per due giocatori che consente agli amici di divertirsi online, insieme o in squadre avversarie, gareggiando l’uno contro l’altro in sessioni di gara sincrone. La sezione introduce anche l’inizio della stagione reale, che consente ai giocatori di cominciare la propria carriera in qualsiasi momento del calendario già trascorso, utilizzando la classifica piloti e costruttori in tempo reale, a partire da quel momento.

F1 2021 su PlayStation 5 è un titolo imperdibile per tutti gli amanti di questo sport dei videogiochi di corse.

Vai su Amazon e portalo a casa oggi con sole 29€ invece che al costo di listino da 69,99€. Spedizioni rapide e gratuite.