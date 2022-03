Gran Turismo 7 disponibile su Amazon in due versioni

Gran Turismo 7 segna il ritorno del brand su PlayStation: Amazon ha disponibile il gioco in due versioni distinte, di cui una per i 25 anni.

Gran Turismo 7 è finalmente arrivato: il famoso videogioco di corse automobilistiche simulativo è arrivato per PlayStation 4 e PlayStation 5 dopo uno stop abbastanza lungo. Il titolo adesso è disponibile su Amazon per l’acquisto in due versioni distinte: quella classica (scontata addirittura per PS4) e quella del 25° anniversario.

Il videogioco in questione era rimasto fermo da un po’ di tempo: Gran Turismo 6 risale alla PlayStation 3, mentre il successivo capitolo si è concentrato di più sulla parte esportiva, con Gran Turismo Sport.

Gran Turismo 7: disponibile anche la versione per il 25° anniversario

Gran Turismo 7 può vantare tante particolarità dedicate agli amanti dei racing game: prima di tutto, l’amore per le automobili, incondizionato e mostrato in ogni video e ogni piccola feature del gioco. In secondo luogo, la profondità del gameplay: il titolo infatti vanta più di 400 auto e 60 marchi automobilistici tra i più blasonati, così come 34 località diverse e 97 tracciati.

​​Gran Turismo è un videogioco sviluppato da Polyphony Digital Inc., società controllata da Sony Interactive Entertainment Inc. Lanciata nel 1997 in Giappone, la pluripremiata saga è considerata la migliore e più autentica in fatto di simulazione di guida, grazie alla grafica realistica, alla tecnologia fisica e alla grande attenzione ai dettagli. Polyphony e il noto creatore Kazunori Yamauchi hanno rivoluzionato il genere dei videogiochi di corsa.

Il gioco è stato elogiato dalla critica mondiale, con un punteggio su Metacritic di 87 e una serie di perfect score molto interessanti. Il primo Gran Turismo inoltre è uscito nel 1997, esattamente 25 anni fa, quindi proprio per questo il ritorno di un capitolo numerato della serie, appunto Gran Turismo 7, ha subito fatto brillare gli occhi dei fan storici. Per l’occasione quindi, oltre a essere disponibile la versione standard per PlayStation 5 e PlayStation 4 (quest’ultima addirittura scontata), esiste una versione limitata, la Gran Turismo 7 – 25th Anniversary Edition, che contiene il gioco per PlayStation 5, uno Steelbook e dei contenuti digitali aggiuntivi.