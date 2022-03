Il kit di accessori per Nintendo Switch più completo che ci sia

Su Amazon si trova un kit per Nintendo Switch composto da una serie di accessori davvero molto interessanti: lo si può portare a casa a meno di 50€.

Non neghiamolo: Nintendo Switch è una delle console più versatili e iconiche degli ultimi anni. Probabilmente non è la soluzione adatta a chi cerca il massimo delle prestazioni sul fronte grafico, chi ama i videogames narrativi come Red Dead Detemption, Spider-Man, God of War, FarCry, ma è il prodotto adatto a chi cerca un gaming spensierato, con titoli simpatici, rilassanti, coinvolgenti sia in prima persona che con i propri amici/parenti e, perché no, anche con gli altri utenti online.

Tuttavia, dobbiamo dirlo: sebbene la console disponga di ottimi joy-con, questi non sono sempre la migliore scelta per un’esperienza d’uso completa per tutti i prodotti. Personalmente, non amo giocare ai platform con Super Mario, Crash Bandicoot e similari senza un joypad come si deve. Oppure, ancora: trovo scomodissimo il piccolo joy-con per i titoli come Mario Kart e CTR.

Nintendo Switch: il kit definitivo “DA AVERE”

Ecco perché su Amazon abbiamo scovato un kit di periferiche aggiuntive per la console di casa Nintendo davvero speciale: comprende… tutto, e anche di più. È realizzato da Orzly e comprende tantissimi articoli al suo interno. Non costa nemmeno tanto: se ci fate caso, solo 48,99€ per una marea di gadget… è una cifra più che onesta. Avete anche le spedizioni gratuite comprese nel prezzo… cosa volere di più?

All’interno troviamo delle porta schedine, custodie porta Switch, pellicole protettive, il supporto per due joy-con, i volanti e i grip per questi accessori, cavi vari e eventuali, ma anche i gommini per i pulsanti.

Ci siam messi a sommare il costo di ogni singolo articolo presente nella box e la somma che ne esce supera ampiamente i 100€; praticamente, questo kit vi farà risparmiare la metà dei soldi.

Ora, non ve lo consigliamo “tanto per”; chi vi sta scrivendo è un utilizzatore quotidiano di Nintendo Switch e io stesso l’ho acquistato giorni fa per la mia console. L’ho trovato così vantaggioso che ho voluto consigliarvelo, proprio come ho fatto con i miei amici in questi giorni.

Provatelo e fateci sapere. Ripetiamo: costa solo 48,99€ ed è spedito da Amazon.