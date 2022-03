Penna USB 3.1 da 512 GB a soli 63 euro!

Amazon ha messo in offerta al 41% di sconto una Penna USB 3.1 molto piccola da 512 GB con una velocità fino a 130 MB al secondo.

Su Amazon è disponibile, scontata quasi a metà prezzo, una Penna USB compatta della SanDisk, veloce e capiente che raggiunge il prezzo di 62,99€, uno sconto del 41% in confronto al prezzo originale di 105,99 euro. Adatto per ogni uso, questo dispositivo può avere molteplici funzioni a seconda di come dovrete utilizzare lo spazio concesso.

L’unità in questione è una Penna dotata della tecnologia USB 3.1, quindi molto veloce, compatta e comoda da utilizzare. Questa Penna USB è pensata anche per rimanere inserita: grazie alla sua compattezza, non occupa tanto spazio e quindi può essere lasciata per ampliare la memoria del dispositivo.

Penna USB da 512 GB compatta e veloce!

La memoria della Pendrive in questione è da 512 GB, mezzo terabyte, e permette un utilizzo sia come archivio esterno, sia per avere un’espansione di memoria: può infatti essere messa su un’autoradio, in una console e persino su un PC portatile per avere un ampliamento della memoria interna.

Entrando nelle specifiche, la Penna USB della SanDisk in questione ha una velocità di lettura che può raggiungere i 130 MB al secondo, mentre per la scrittura raggiunge 15 volte i valori di una pendrive classica (USB 2.0). Insomma, tirando le somme, la velocità di questo dispositivo permetterà di trasferire un intero film in meno di 30 secondi, e la capienza proposta permetterà di salvarcene all’interno davvero molti.

Una delle funzionalità di cui questa Penna USB è dotata è anche il software SanDisk SecureAccess, che permette di utilizzare una crittografia AES a 128 bit per proteggere i file con una password. L’altro software disponibile è RescuePRO Deluxe, che permette invece il recupero di file archiviati e eliminati in modo facile e veloce.

Non perdete l’occasione di avere quindi una pendrive USB veloce, compatta e comoda, con delle performance altissime e una capienza altrettanto elevata: potrete comprarla a 63,99 euro direttamente dal sito di Amazon, seguendo questo link.