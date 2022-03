POCO F4 Pro sta arrivando ma nasconde un segreto

POCO F4 Pro si mostra online; il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato nelle prossime settimane e si dice che sarà il rebrand del Redmi K50 Pro+.

POCO F4 Pro è appena stato avvistato sul database IMEI; secondo quanto si vocifera, non sarà un dispositivo “nuovo”, ma sarà il rebrand del Redmi K50 Pro+.

Dopo aver rilasciato i nuovi X4 Pro e M4 Pro 5G nei mercati internazionali, POCO si sta ora attrezzando per lanciare l’erede del modello F3 dell’anno scorso. I dettagli chiave sul modello standard (F4 vanilla) sono già disponibili, ma sembra che la serie comprenderà effettivamente tre prodotti quest’anno. Un presunto F4 Pro+ è stato precedentemente certificato dalla EEC e ora è affiancato dall’F4 Pro, che è appena apparso nel database IMEI.

POCO F4 Pro: la versione internazionale di Redmi K50 Pro+

Un nuovo dispositivo Xiaomi con il marchio POCO è stato individuato nel database IMEI con il numero di modello 22011211G L11. Nome in codice “matisse”, il moniker F4 Pro è stato effettivamente menzionato nel certificato, confermando di fatto il nome ufficiale del telefono. Lo stesso dispositivo potrebbe essere rinominato Xiaomi 12X Pro in India, come di consueto.

Il design di F4 Pro e di F4 Pro+ segnala un cambio di strategia per la formazione, che l’anno scorso offriva solo la variante vanilla che era venduta come Xiaomi Mi 11X in territorio indiano. Gli utenti dei mercati internazionali sono stati privati ​​di un modello Pro. Adesso le cose sembra che stiano per cambiare.

Vale la pena ricordare qui che il numero di modello del POCO F4 Pro è stato condiviso con il Redmi K50 Pro+ lanciato di recente in Cina, il che significa che non è altro che un rebranding. Entrambi avranno quindi anche schede tecniche identiche. Il K50 Pro+ è alimentato dal chip MediaTek Dimensity 9000 e ha il sensore fotografico principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP. Probabilmente, avrà un disegno stilistico leggermente diverso, come da tradizione.

Non vediamo l’ora che arrivi anche da noi.