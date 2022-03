Realme C21Y è lo smartphone con mega batteria a prezzo SUPER (114€)

Realme C21Y è in offerta su Amazon a un prezzo incredibilmente basso: mega batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera e ampio display.

Sei alla ricerca di uno smartphone con un’autonomia mega e un prezzo super? Allora non puoi farti scappare questa incredibile offerta Amazon su Realme C21Y, uno smartphone che fin da subito saprà rapirti con il super rapporto qualità/prezzo – la firma di ogni device Realme, talaltro – che ti farà correre ad acquistarlo.

Ti bastano appena 114€ per mettere le mani su un device che è perfetto per l’utilizzo quotidiano di tutti i giorni: social, WhatsApp, Facebook, Instagram e tutte le app disponibili sul Play Store.

Realme C21Y è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile e imperdibile

Con un design giovanile e disponibile in due colorazioni cangianti, lo smartphone di Realme è l’occasione più ghiotta che ti può capitare per acquistare un device completo di tutto a poco più di 100€. Con un display ampio da 6.5 pollici ad alta risoluzione, lo smartphone di Realme dispone anche di una fotocamera tripla sul retro che ti darà grandi soddisfazioni: scatta foto in ogni condizione possibile, registra video ad alta definizione e condividili rapidamente con i tuoi amici sui social. Non esitare e acquistalo subito.

Il processore potente è poi accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno, più che sufficienti per avviare qualunque applicazione e per salvare file, immagini e video senza preoccuparti di restare senza spazio. Il sensore di sblocco con impronte digitale, inoltre, è super reattivo e ti permette di sbloccare il telefono in un battito di ciglia semplicemente poggiando un dito, incredibile!

Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartphone di Realme e dimenticati dei giorni in cui il telefono ti lasciava per strada perché senza batteria. Tantissimi utenti lo hanno già acquistato e ne sono rimasti completamente colpiti: tripla batteria, ampio display, mega batteria con tanta autonomia e certificazione di alta affidabilità e prestazioni al top per 36 mesi ad appena 114€.