Maria Montessori, Rita Levi Montalcini, Monica Vitti e Raffaella Carrà sono solo alcune delle grandi donne selezionate da Alexa.

In occasione della Giornata internazionale della donna, Amazon Alexa presenta il progetto ‘Donna del giorno’, la nuova iniziativa creata per celebrare le donne tutto l’anno, attraverso le storie di eccellenze femminili italiane. Dall’8 marzo in poi, ogni giorno, l’assistente vocale Alexa racconterà le storie delle donne che in Italia si sono distinte nel proprio campo, tra cultura, scienza, tecnologia, spettacolo e sport, rivestendo un ruolo importante nella storia e nella società, come Margherita Hack e Bebe Vio.

Tutte le donne di Alexa

Per festeggiare le donne tutti i giorni, i clienti che hanno uno dei dispositivi predisposti, come ad esempio l’Echo Dot (3ª generazione) che in questo momento è disponibile su Amazon con appena 29€, potranno chiedere “Alexa, qual è la donna del giorno?”, e l’assistente vocale risponderà selezionando uno dei tanti profili di donne selezionate, come per esempio Raffaella Carrà o Maria Montessori, giusto per fare degli esempi. Un modo, come accennato prima, per omaggiare la figura femminile nella storia e nella quotidianità. Di seguito vi proponiamo una lista parziale dei personaggi selezionati e le risposte che fornirà Alexa nel corso dell’anno:

Monica Vitti

La donna di oggi è Monica Vitti. Un’attrice iconica del cinema italiano, grazie al talento comico ma anche alla personalità distintiva, alla sua bellezza particolare e alla voce roca. Qualche curiosità su di lei. Debuttò al teatro a 14 anni. Nel 1995 vinse il Leone d’Oro alla carriera a Venezia. Fu amica di Gabriel Garcia Marquez e la musa del grande regista Antonioni.

Samantha Cristoforetti

La donna di oggi è Samantha Cristoforetti. Astronauta e aviatrice. È stata la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Nel 2015 ha conseguito il record femminile di permanenza nello spazio. Duecento giorni! Le è stato dedicato un asteroide. È Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana e anche ambasciatrice UNICEF. Stellare!

Raffaella Carrà

La donna di oggi è Raffaella Carrà. Cantante, ballerina, conduttrice. Star della musica pop e della televisione in Italia e nel mondo. Ha venduto più di 60 milioni di dischi con tormentoni come Tanti auguri, A far l’amore comincia tu, e Fiesta. Amatissima dalla comunità LGBT, il Guardian l’ha definita come un’icona culturale per l’Europa. Durante il World Pride di Madrid, è stata nominata ambasciatrice dell’amore.

Tania Cagnotto

La donna di oggi è Tania Cagnotto. Tuffatrice. È la prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nei tuffi. È considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi. Ha conquistato nove titoli europei, due argenti e tre bronzi mondiali. Ha detto: “Tuffarmi per me voleva dire giocare. E sognare. Sì, perché fin da bambina sognavo di andare alle Olimpiadi”.

Margherita Hack

La donna di oggi è Margherita Hack. Astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista. È stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, quello di Trieste. Fu a lungo un membro dei gruppi di lavoro dell’ESA e della NASA. La sua ricerca si concentrò sulla spettroscopia stellare e scrisse Stellar Spettroscopy, un testo fondamentale per l’astrofisica. La sua vita non fu solo scienza, ma anche grande impegno civile. Disse: “Io credo nella libertà, nella giustizia, nel rispetto di tutti i viventi”.

Bebe Vio

Se sembra impossibile, allora si può fare. La donna del giorno è Bebe Vio, schermitrice plurimedagliata. È campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico. Coraggiosa e sorridente, Bebe Vio è diventata un’icona mediatica dei nostri anni, per la sua capacità di ispirare ogni generazione. Il suo profilo Instagram ne è un esempio.

Carmen Consoli

La donna di oggi è Carmen Consoli, cantautrice siciliana con una lunga carriera di successo. Qualche curiosità su di lei: è stata la prima donna in Italia a vincere il Premio Tenco. Il suo album Confusa e felice è considerato tra i migliori della musica italiana. È una ambientalista convinta e ha cantato con Patti Smith all’Earth Day del 2011.

Rita Levi Montalcini

La donna di oggi è Rita Levi Montalcini. Neurologa, accademica e senatrice a vita, vinse il Premio Nobel per la medicina, nel 1986, per la scoperta del fattore di accrescimento della fibra nervosa, fondamentale per la comprensione di malattie come l’Alzheimer e il Parkinson. Durante la sua lunga vita ricevette 20 lauree ad honorem. Sul ruolo delle donne nella scienza disse: “L’umanità è fatta di uomini e donne, e deve essere rappresentata da entrambi i sessi.”

Maria Montessori

La donna di oggi è Maria Montessori. Educatrice, pedagogista, neuropsichiatra infantile. Fu la terza donna italiana a laurearsi in medicina, con specializzazione in neuropsichiatria. Nota per il metodo educativo che prende il suo nome, basato sulla libertà dell’allievo, adottato in migliaia di scuole in tutto il mondo. Candidata per il Premio Nobel per la pace, è stata la prima e unica donna italiana a cui è stata dedicata una banconota, quella delle 1.000 lire.