Fibra All-in Promo: PROMO Aruba tutto incluso

Oggi vedremo la promozione tutto incluso Fibra All-in Promo del provider italiano Aruba che offre oltre al Modem anche le chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore.Come ben sapete, è disponibile oltre a questa soluzione anche una promo base senza apparato ad un costo mensile leggermente inferiore.Oggi però abbiamo deciso di soffermarci nello specifico in questa offerta

Oggi vedremo la promozione tutto incluso Fibra All-in Promo del provider italiano Aruba che offre oltre al Modem anche le chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore.

Come ben sapete, è disponibile oltre a questa soluzione anche una promo base senza apparato ad un costo mensile leggermente inferiore.

Oggi però abbiamo deciso di soffermarci nello specifico in questa offerta con Modem e chiamate incluse disponibile ONLINE senza vincoli e con delle interessanti chicche che scopriremo nelle prossime righe.

Aruba Fibra All-in: ecco i dettagli della PROMO Full Optional disponibile anche nelle Aree Bianche

L’offerta per attivare internet a casa gode di Internet Illimitato in FTTH con picchi di velocità massima stanziati ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi utenza sia fisa che mobile in tutta Italia e il modem FRITZ!Box 7530 a noleggio. Tutto questo ad un prezzo davvero concorrenziale! Stiamo parlando di appena 19,89 euro ogni mese per il primo anno, invece di 29,90 euro previsti come prezzo standard.

Il modem e le chiamate senza limiti non sono solamente ciò che troviamo all’interno di questa promo. C’è anche l’interessante servizio Stop&Go che permette di stoppare la connessione per un periodo di un mese all’anno. Altra cosa che sicuramente non deve passare inosservata è la presenza di un’assistenza disponibile tramite chat 24 ore su 24, pronta a risolvere qualsiasi problematica.

Opzionale, invece, è possibile acquistare con 3 euro aggiuntivi l’IPv4 statico in caso di necessità specifiche

Attivando entro il 26 Aprile 2022 la promozione in questione si avrà diritto ad una scontistica massima dell’80% che può essere usufruito nell’acquisto di alcune soluzioni Aruba.

Aruba nella versione tutto incluso non prevede alcun contributo di attivazione iniziale da sostenere. Inoltre, l’offerta è senza vincoli ed in caso di recesso o cambio gestore viene richiesto un ammontare pari a 20 euro oltre alla restituzione dell’apparato.