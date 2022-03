Set da 26 Pezzi di bit avvitamento Bosch: BOMBA Amazon

Con appena 18 euro ti porti a casa un set di bit di avvitamento e cricchetti Bosch adatti a tutti i lavori tradizionali di avvitamento e montaggio.

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con appena 18€ e le spedizioni veloci e gratuite.

Set Bosch: una garanzia a pochi spiccioli

Questo set è fantastico, ci trovi tutto quello che ti serve per i tuoi lavori fai da te. Tutti gli accessori sono compatibili con tutte le marche di elettroutensili e avvitatori e sono super facili da usare anche per i meno esperti. Ogni bit ha infatti un codice colore per una vista di insieme rapida e un accesso super veloce al pezzo che ti serve.

Il set comprende diciannove punte a vite con codifica a colori di L = 25 mm per lavori di avvitamento di tipo talpa, un portapunte universale con supporto magnetico e quattro chiavi a bussola per facilitare l’attività, di 6/8/10/13 mm.

La qualità del materiale con cui sono realizzati i vari elementi presenti nel set è eccelsa, d’altronde stiamo parlando di un marchio storico come Bosch, che da tantissimi anni è la maggiore produttrice mondiale di componenti per autovetture e per lavoro in generale.

Che tu sia un professionista o un “semplice” hobbysta, oppure se vuoi un set di accessori multi funzione per cautelarti in casi di emergenza a casa o in auto, questo eccellente set di bit di avvitamento e cricchetti Bosch fa al caso tuo. Lo trovi su Amazon ADESSO, fino a esaurimento scorte, a sole 18€ con le spese di spedizioni gratuite.