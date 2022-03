Festa delle donne: 5 gadget tech per stupirla

Manca poco alla festa della donna: se sei ancora alla ricerca del regalo per stupire chi ami con un gadget tech, sei nel posto giusto: entra e leggi.

L’8 marzo è un giorno di celebrazione per le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. Ma noi comuni mortali è anche un momento per omaggiare ulteriormente “l’altra metà del cielo” con la semplicità e l’affetto che possiamo manifestare con un piccolo gesto, magari un dono.

Allora abbiam pensato a cinque idee regalo che potrebbero tornarvi utili per trovare ispirazione su quello da acquistare per una persona a voi cara. Date un’occhiata e non preoccupatevi dei prezzi, ci siamo mantenuti al di sotto della soglia dei 30€: sono tutti disponibili su Amazon con spedizioni ultra rapide e gratuite garantite dai servizi Prime.

Festa delle Donne: 5 idee regalo tech

Ecco l’elenco di cinque idee particolari dalle quali potete prendere spunto per l’8 marzo. Il primo regalo che vi consigliamo potrebbe essere questo particolare Powerbank con batteria da 1600 mAh e specchietto integrato a soli 18€: perfetto da avere sempre in borsa per controllare il trucco e ricaricare lo smartphone in caso di emergenza.

Diffusore di olii essenziali dallo stile moderno e con diverse opzioni, lo trovi al prezzo di 20€. Perfetto per creare subito l’atmosfera ideale per rilassarsi: ti basta accenderlo, inserire poche gocce della fragranza d’olio che preferisci e selezionare livello di diffusione e colore delle luci (ce ne sono ben sette). Poi puoi anche accomodarti e goderti l’ambiente.

Macchina da caffè rotante, per tutte quelle che non possono vivere senza dosi abbondanti di caffè, la trovi al prezzo di 24€. Un oggetto davvero fantastico per chi ama il caffè lungo e in tazzoni. E’ infatti un gadget molto americaneggiante, ideale per chi ne beve molto e vuole sempre poterlo fare ovunque si trovi. Questo funziona poi con il normale caffè in polvere.

Smartwatch Fitness color rosa e oro. Uno dei gadget più interessanti, che puoi avere a 25€ circa. Per tutte le donne che amano svolgere attività fisica e monitorare il loro stato di salute. , potranno fare qualsiasi sport e godersi 8 modalità sportive (camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton, pallacanestro, calcio) e il monitoraggio di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e la qualità del sonno.

Localizzatore Bluetooth senza SIM: lo trovi su Amazon a circa 24€ ed è perfetto per non scordarti più niente. O meglio, per aiutare la tua dolce metà o amica a ritrovare tutto quello che va perdendo in giro per casa, e non solo dai mazzi di chiave allo smartphone, fino alle sigarette.

Insomma, come vedete ci sono gadget tech piuttosto carini per la festa della donna. E anche a prezzi diversi e per ogni tasca. Scegli il tuo preferito e completa però l’ordine al volo su Amazon, o non ti arriverà in tempo.