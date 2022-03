Convenienza ELEVATA: 5 cavi per iPhone che non si rovinano, Amazon

Cavi per iPhone come se non ci fosse un domani, con questi cinque pezzi stai alla grande e non scendi a compromessi anche se economici.

Sappiamo bene io e te cosa significa avere il cavo di ricarica dell’iPhone che si sta spezzando. Un vero dramma. Trattandosi di un connettore Lightning non è neanche così evidente trovare un sostituto in casa. Ma se ti dicessi che Amazon ti regge il gioco? Come sempre ho la giusta soluzione per te e si tratta proprio di un pack.

Con una manciata di euro ti porti a casa ben 5 cavi per iPhone diversi che utilizzi come vuoi e dove vuoi. Praticamente indistruttibili, ti durano da qui a una vita eterna. Spunti il coupon con un click e paghi appena 11,39€.

Non ti preoccupare delle spedizioni, ti basta avere Prime attivo per non pagare niente e riceverli in uno o due giorni.

Cavi per iPhone: mai più senza in tutta la tua vita

Compatibili con qualunque iPhone tu abbia e senza compromessi, questi cavi sono eccezionali. In realtà li utilizzi anche con iPad e wearable quindi non limitarti ai soli smartphone.

La comodità più grande è che non scendono a patti con la qualità ma ti offrono un utilizzo sopra le righe. Sai come mai? Beh perché sono di cinque lunghezze diverse. In modo particolare hai a disposizione un cavo da:

0,23 metri;

0,50 metri;

1,2 metri;

2 metri;

3 metri.

In questo modo hai zero problemi se vuoi avere autonomia a libertà o invece ti occorre qualcosa di nettamente più piccolo come nel caso di un utilizzo con powerbank.

Capisci perché ti sto suggerendo questo pack? Nylon intrecciato che li rende robusti e connettori rinforzati.

Cosa aspetti? Attiva immediatamente il coupon su Amazon e acquista al volo i tuoi nuovi cavi per iPhone. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale se possiedi un abbonamento Prime attivo. 5 pezzi a soli 11€ sono un affare.