Fire TV Stick Lite: poco più di 20€ per vedere LOL 2 sulla vecchia TV

Su Amazon si trova la nuova chiavetta Fire TV Stick Lite con telecomando con Alexa integrato a soli 22,99€, in super sconto per poche ore.

Se avete una vecchia televisione in casa che volete rendere “smart” avete due opzioni davanti a voi: cambiare modello e spendere almeno 200€ per un prodotto low-cost, oppure optare per una chiavetta Amazon Fire TV Stick Lite da soli 22,99€. Ci sembra evidente che questa soluzione sia estremamente più conveniente della prima: parliamo di un gadget economico ma premium e che include anche un telecomando con pulsante per i comandi vocali tramite Alexa.

Grazie alla Fire TV Stick Lite si potrà godere di uno streaming rapido in Full HD; in confezione troverete anche il nuovo telecomando vocale Alexa per impartire comandi come: “Alexa, riproduci LoL 2“, “Avvia Netflix e riproduci l’ultima serie“, e molto altro ancora. In poche parole, vi basterà utilizzare la voce per cercare e guardare i vari contenuti sulle piattaforme di streaming on demand.

Amazon: la Fire TV Stick Lite a 22,99€ è un REGALO

Sulla chiavetta avrete accesso a migliaia di canali, grazie alle skill su Alexa e alle varie app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri. Attenzione: ovviamente, potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV, ma non solo: si può guardare la TV in diretta, un notiziario o un incontro sportivo con un abbonamento a DAZN, RaiPlay e Mediaset Play Infinity, ma potete vedere anche YouTube o Vimeo.

Per chi volesse, c’è anche la musica: potrete sentire i contenuti in streaming da Amazon Music, Spotify e altri servizi. Anche qui, vi ricordiamo che potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Non appena vi arriverà a casa, sappiate che vi basteranno due passaggi immediati per eseguire la configurazione: la inserite nella porta HDMI, seguite gi step inserendo account amazon e password e il gioco sarà fatto. Serve, ovviamente, una connessione ad Internet stabile, wireless preferibilmente. Con soli 22,99€ renderete smart la vostra vecchia TV: un affare, su tutti i fronti.