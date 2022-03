Hai detto cavi USB Type C? Quattro pezzi a soli 9€ in un click

Quattro cavi USB Type C uguali in termini di caratteristiche ma con lunghezze diverse: un successo assicurato a prezzo irrisorio.

Se i tuoi cavi USB Type C stanno facendo un po’ i discoli, non aspettare altro tempo per acquistarne dei nuovi. Sai benissimo anche tu quanto siano indispensabili in casa quindi approfitta della promozione in corso su Amazon e prendine ben 4 a prezzo irrisorio.

Spuntano il coupon in un solo secondo, li paghi tutti 8,99€, praticamente un regalo.

Le spedizioni, inoltre, sono veloci e gratuite in tutta Italia, ti basta essere abbonato Prime per non spendere neanche un euro in più. Cosa stai aspettando? Il tempo scorre.

Cavi USB Type C: perché accontentarti di uno soltanto

Lungo, corto, medio, giusto. Ne hai uno per ogni esigenza senza sacrificare mai alcun tipo di qualità.

Il successo di questo pack qua è proprio questo: ti offre ben quattro cavi USB Type C che sono adatti a ogni singola occasione. In questo modo hai sempre sotto mano ciò che ti serve e non esci mai pazzo.

Uno lungo per poter stare anche a distanza della presa fino ad arrivare a uno cortissimo che al computer o con un powerbank in tasca è proprio una salvezza. Ciascuno si differenzia dall’altro per i centimetri, ma tutto il resto è uguale.

In modo particolare devi sapere che sono tutti rivestiti in nylon intrecciato così non si rovinano mai e soprattutto hanno i connettori rinforzati per durate una vita eterna.

Vuoi sapere le dimensioni effettive? Hai a disposizione:

0.5 metri;

1 metro;

2 metri;

3 metri.

Spunta immediatamente il coupon su Amazon e portati a casa ben quattro cavi USB Type C all’istante. Paghi appena 8,99€ su Amazon e risolvi il dramma della tua vita. Non ti penti perché la qualità è assoluta. Con Prime le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.