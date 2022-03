Lampadine smart: mai state così economiche e CAMBIANO COLORE

Un paio di lampadine smart e vedi come la tua casa cambia con un solo acquisto: economiche ma complete di tutto, sono semplici da utilizzare.

Se vuoi dare una svolta al tuo appartamento senza spendere tantissimi soldi ma avere risultati concreti, ti presento le lampadine smart. Semplicissime da montare, queste che cambiano colore sono di una genialata assurda. In un solo tocco personalizzi l’illuminazione dell’intero ambiente e non ti fermi a questo.

Compatibili anche con i comandi vocali, sono una favola da avere in casa, spunti il coupon su Amazon e ne fai diventare due tue sensazionali a soli 16€ e qualche centesimo.

Le spedizioni sono completamente gratuite quindi cosa aspetti? È sufficiente avere l’abbonamento Prime attivo per non pagare neanche un euro in più.

Lampadine smart: la rivoluzione che ci voleva in casa tua

Grazie all’attacco E27 da montare un po’ ovunque è facilissimo. Ormai moltissimi lampadari e lampade da tavolo funzionano grazie a questo attacco, quindi non farti problemi. Ti basta avvitarla come delle più classiche lampadine e scaricare l’applicazione sullo smartphone per renderle attiva in un solo secondo.

Non solo le gestisci da telefono, ma grazie alla loro compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, se hai uno di questi assistenti in casa usi persino al voce.

Puoi cambiare colore, impostare l’intensità della luce e creare routine. Nello specifico hai la facoltà di scegliere una tonalità di bianco o uno dei 16 milioni di colori presenti in palette per rendere ogni ambiente unico nel suo genere. Non ti dimenticare di spulciare in lungo e in largo tutte le altre impostazioni che ti sorprenderanno sicuramente.

Praticamente un acquisto minimo per una resa massima. Due lampadine smart che diventano tue con soli 16,14€. Ti basta semplicemente collegarti alla pagina ufficiale Amazon e spuntare il coupon. Ricevi il tuo pacco in uno o due giorni senza costi aggiuntivi se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Non perdere questa occasione, la marca è ottima.