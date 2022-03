Logitech G PRO X di League of Legends a METÀ PREZZO!

Le cuffie Logitech G PRO X in edizione limitata di League of Legends sono disponibili su Amazon a metà prezzo, a soli 69.99 euro.

Le cuffie in questione sono dotate di un cavo da 3,5 mm e una serie di feature interessanti sia per gli amanti delle prestazioni audio, sia per chi cerca una cuffia esteticamente bella, tecnicamente isolante e capace di dare un suono fantastico.

Logitech G PRO X di LOL, qualità ed estetica

Le cuffie Logitech G PRO X di League of Legends hanno dei driver da 50mm che permettono di avere un sonoro nitido e preciso, con dei bassi fantastici. Attraverso il software Logitech G HUB è possibile anche equalizzare il suono, così da migliorare la resa in base all’utilizzo.

La confezione include un cavo da 2 metri per il PC e un cavo da 1,5 metri per il proprio smartphone; inoltre, il microfono è rimuovibile ed è certificato dal logo BLUE, azienda di Logitech dedita alla produzione di microfoni di qualità (come lo Yeti). Questo permette di sfruttare anche filtri vocali in tempo reale, ridurre il rumore, compressione, de-essing e tanto altro ancora, grazie anche al software.

Le cuffie inoltre offrono un suono surround 7.1 di ultima generazione, capace di dare una migliore percezione della posizione, della distanza e degli oggetti durante le vostre partite. Ad aiutare ci pensano anche i driver delle cuffie, abbastanza ampi da avvolgere le orecchie e dare un’immersione totale all’interno del vostro più amato videogioco (o anche per la visione di film e l’ascolto di musica).

Il prodotto fa parte della League of Legends Collection di Logitech G, che comprende anche la tastiera, il mouse e il tappetino grande per il desktop. Nel caso foste interessati, potrete comprare anche il bundle Cuffie e Tastiera ad un prezzo scontato, soli 149,98 euro, altrimenti potrete acquistare su Amazon soltanto le cuffie, che sono scontate quasi al 50%, a soli 69,99 euro.