MacBook Air M1: può essere vostro con meno di 1000€

MacBook Air 2020 con SoC Apple Silicon M1 si trova su Amazon a soli 999€; il prezzo è super aggressivo e concorrenziale. Affrettatevi, ci sono poche scorte

Se state cercando un nuovo laptop per lo studio, il lavoro, potente e fanless, la miglior soluzione ad oggi sul mercato è il MacBook Air di Apple. Sì, il modello con SoC Silicon M1. Nonostante domani si dice che l’azienda sveli il suo erede, questo portatile, alla cifra di 999€, è da acquistare senza perdere tempo. Sicuramente il nuovo modello avrà un prezzo di listino superiore ai 1500€, ergo, potrebbe non essere alla portata di tutti come il “vecchio”.

Qualcuno qui potrebbe obiettare: “vecchio a chi?”, ed effettivamente avrebbe ragione. Nonostante sia uscito nel 2020, è ancora attualissimo sul fronte delle prestazioni e il suo design è pressocché iconico, quasi senza tempo. Affusolato, sottolissimo, interamente realizzato in alluminio unibody.

MacBook Air M1: la miglior scelta

Sotto la scocca batte un potentissimo chipset Apple Silicon M1 contenente CPU e GPU da 8 e 7 core. La potenza bruta è incredibile: si può fare editing video in 4K su Final Cut senza alcun problema e la batteria assicura 18 ore di utilizzo standard, più di 10/12 sotto sforzo. La RAM è da 8 GB e questo significa ceh ogni applicazione si aprirà e chiuderà con una rapidità estrema. Non di meno, ad avvantaggiarne è anche il sistema operativo con un multitasking rapidissimo.

Sono tanti i motivi per cui conviene acquistare questo gioiellino: dallo studio al lavoro, dall’editing video alla scrittura di testi e articoli. Personalmente, l’ho usato per moltissimi mesi per editare video su Premiere e FinalCut: sono sempre rimasto shockato dalla fluidità del software stesso. A ciò, si unisce anche il fatto che ha una tastiera eccezionale per la scrittura: chi è un articolista o lavora alla tesi, fa il copywirter, troverà in questo device un prezioso alleato, perfetto anche per le trasferte grazie alla leggerezza e alla sottigliezza, due parametri essenziali per un gadget simile.

Meno di 1000€ è un’affare, ma approfittatene prima che il prezzo risalga nuovamente. Non scordate che avrete diritto alla spedizione gratuita e celere.