Tastiera portatile Logitech a soli 45€!

La tastiera Logitech Keys-To-Go Wireless e Bluetooth, perfetta per iPhone, iPad e Apple TV, è ora disponibile su Amazon a soli 44,99 euro, con uno sconto del 38% dal prezzo originale. La tastiera in questione nasce per essere portatile, ed è disponibile in tre colorazioni: Azzurro, Nero e Rosa.

Il suo design leggero e sottile permette di essere portata ovunque, che sia nella borsa di lavoro o persino in una tasca del cappotto. A rendere il tutto ancora più portabile ci pensa la resistenza del prodotto: il rivestimento in FabricSkin infatti la protegge da sporcizia e spruzzi di ogni genere.

La tastiera Logitech in questione può essere connessa tramite bluetooth, permettendo inoltre di sfruttare scorciatoie iOS senza alcun problema. I tasti inoltre sono ben distanziati, così da essere comodi per una digitazione veloce, e un indicatore vi mostrerà quando si starà per scaricare, così da non lasciarvi mai a secco.

Parlando della batteria, quella della Logitech Keys-To-Go dura davvero molto, può addirittura non scaricarsi completamente per 3 mesi di seguito (con un uso medio di 2 ore al giorno). A conferire infine un valore al prodotto ci pensa anche il marchio, da sempre sinonimo di qualità per quanto concerne le periferiche.

Anche se pensata per dispositivi Apple, la tastiera Logitech Keys-To-Go è compatibile anche con Android e con ogni dispositivo dotato di bluetooth (anche se le scorciatoie potrebbero non funzionare).

La tastiera vanta inoltre dei silenziosi ma comodi tasti, con una corsa molto breve ma con una qualità al tatto meravigliosa, mentre la fila in alto dei pulsanti è dedicata ai tasti di scelta rapida iOS: inoltre, nella confezione è disponibile anche un supporto per iPhone, così da poter metterci il proprio smartphone in tutta comodità.

