The Last of Us, il capolavoro PS4 REGALATO su Amazon (10€)

Il capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us, lo acquisti oggi al prezzo più basso di sempre, 10 euro: imperdibile!

Oggi hai la grande occasione di recuperare The Last of Us, uno dei più grandi giochi di tutti i tempi. Un capolavoro assoluto per PlayStation 4 che ora puoi fare tuo nella sua edizione rimasterizzata ad appena 10€, con le spese di spedizioni veloci e gratuite di Amazon Prime.

The Last of Us, emozioni post-apocalittiche a 10€

Questo non è un videogame, è un’esperienza indescrivibile, un ‘esplosione di emozioni che si dipanano pian piano attraverso l’avventura e gli eventi che si susseguono. Nel complesso scenario di un mondo post-apocalittico si svolgono le vicende personali dei protagonisti, che diventano di riflesso lo specchio del dramma di milioni di persone.

A causa di un terribile olocausto provocato da un fungo parassita che ha decimato la popolazione mondiale, facendola regredire a una sorta di epoca barbarica e oscurantista, ciò che è rimasto degli umani vive rintanata in vere e proprie enclave.

In questo mondo viviamo le avventure di Joel e Ellie, due personaggi ormai entrati nella leggenda. La confezione include il gioco the Last of Us rimasterizzato in 1080p con 60fps, il DLC Left Behind che amplia la trama, quello multi-giocatore intitolato “Territori abbandonati” e un insieme di altri DLC che costituiscono il «bundle realismo».

Cosa aspetti? In questo preciso momento hai la grande occasione di recuperare The Last of Us, un capolavoro assoluto per PlayStation 4 nella sua edizione rimasterizzata ad appena 10€, con le spese di spedizioni veloci e gratuite di Amazon Prime.