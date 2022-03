Apple si prepara al keynote: Apple Store offline

L’Apple Store è in down: quando accade prima di un keynote, vuol dire solo una cosa: stanno arrivando i nuovi device della mela. Siete pronti?

L’Apple Store è in down: probabilmente, il colosso di Cupertino si sta preparando al debutto dei nuovi iPhone SE, iPad Air e del famigerato “Mac Studio”. C’è grande attesa fra i fan della mela di tutto il mondo.

Come sempre, l’Apple Store ha anticipato l’evento mediatico primaverile “Peek performance” di oggi. Ci aspettiamo di vedere l’annuncio di un nuovo iPhone SE con supporto 5G e un iPad Air con specifiche specifiche. Ci aspettiamo anche che la mela continui la transizione alla piattaforma Apple Silicon, magari introducendo contemporaneamente un nuovissimo modello chiamato “Mac Studio” e un nuovo display esterno “low cost”.

Apple Store in down, tutto pronto per l’evento

Lo show inizia alle ore 19:00, quindi restate sintonizzati su WebNews per tutti i dettagli in merito. Ecco tutto ciò che ci aspettiamo di vedere oggi:

Nuovo iPhone SE

L’evento di marzo non è il luogo in cui Apple può sfoggiare gli iPhone di punta. Tuttavia, ogni due anni, la mela aggiorna l’iPhone più economico della gamma, il modello SE. Per il 2022, Apple aggiornerà l’iPhone SE con nuovo hardware, ma manterrà lo stesso design industriale del 2017.

iPad Air di quinta generazione

L’iPad Air è stato aggiornato l’ultima volta nell’ottobre 2020, dove ha adottato il linguaggio di progettazione dell’iPad Pro anche se con un pulsante laterale Touch ID invece del (più costoso) sistema biometrico Face ID. Ci aspettiamo che ottenga un grande aumento di velocità grazie all’inclusione del chip M1, precedentemente utilizzato solo nei Mac e nell’iPad Pro 2021.

Nuovi Mac

Mentre gli annunci di iPhone SE e iPad Air sono piuttosto scolpiti nella pietra, le voci sull’hardware Mac sono caotiche e confusionarie fra loro. Sembra certamente che vedremo nuovi Mac oggi, ma non sappiamo quali.

Altri possibili annunci per Mac includono un iMac Pro basato su Apple Silicon, un Mac mini di fascia alta e un MacBook Pro con alimentazione M2. Il MacBook Air M2 non sembra essere pronto; aspettatevi che il laptop di nuova generazione arrivi in ​​autunno.