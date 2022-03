Gran Turismo 7: consigli di guida per giocare al meglio

Gran Turismo 7 è disponibile: vediamo qualche suggerimento per vivere al meglio l’esperienza su quattro ruote di Polyphony Digital.

Da qualche giorno milioni di giocatori sono tornati in pista con Gran Turismo 7, esclusiva PlayStation sviluppata da Polyphony Digital e pronta a farci amare di nuovo il mondo delle quattro ruote.

Mentre il gioco è disponibile su Amazon sia in versione standard che limited (per il 25° anniversario), oggi parleremo di alcuni consigli (di guida e non) dedicati al gioco, per farvi sfruttare al meglio l’esperienza.

Difficoltà Elevata

Gran Turismo 7 è un videogioco simulativo, e come tale punta molto sul realismo. Per questo giocare alle modalità Facile e Normale vi darà degli aiuti che potrebbero rendere l’esperienza di gioco troppo semplice. Basta pensare che a Normale le frenate saranno assistite, cosa che sicuramente potrebbe aiutarvi a vincere ma che non vi permetterà mai di provare il brivido di una curva come si deve.

Le gare danno comunque gli stessi premi, quindi se siete amatori ma non volete impegnarvi troppo, ci sta giocare alle prime due difficoltà. Se volete l’esperienza definitiva, andate di difficile.

GT Café

Quello che sembra essere un semplice tutorial, in realtà vi spingerà a fare delle gare specifiche, vi permetterà di vincere delle auto e vi darà informazioni su alcuni segmenti di vettura: insomma, il GT Café è qualcosa che sia un neofita che un amante della serie troverà interessante da completare per (ri)prendere mano ai comandi e per sbloccare qualche vettura, che non fa mai male.

Tuning

In Gran Turismo 7 potrete modificare le vostre auto installando delle componenti di vario tipo: il problema è che non siamo davanti ad un gioco arcade, e montare i pezzi alla macchina la cambierà. Potenziare al massimo tutto senza avere polso nelle scelte potrebbe rendere la vettura ingestibile.

Se per esempio volete potenziare un’auto vecchia, ricordatevi che se il cambio rimane quello originale potreste trovarvi un auto con sole 4 marce. La Messa a Punto comunque permette anche di mettere limitatore e zavorra, e in ogni caso nelle impostazioni dell’auto potrete scegliere quale montare tra i pezzi comprati.

Auto Usate

Nel gioco ci sarà la possibilità di comprare le auto nuove a seconda del brand, ma un negozio dell’usato permetterà di avere delle promozioni interessanti che cambieranno di volta in volta e che ogni tanto potrebbero avere dei piccoli capolavori d’antichità introvabili nel nuovo.

Patenti e Missioni

Nel corso del gioco sbloccherete Patenti e Missioni: le prime saranno sfide sulla base della guida, le seconde delle vere sfide di gara. Vi consigliamo di sbloccare fino almeno a Nazionale A per le patenti, visto che in alcune sfide del GT Café saranno richieste, ma poi fatevi anche le altre, le sfide sono interessanti e danno una cognizione di come correre sulla pista di Gran Turismo 7. Le missioni invece saranno più difficili ma, se farete tutti argento o oro, rispettivamente riceverete delle auto bonus.