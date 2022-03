LEGO Adidas con uno sconto del 33%!

La versione LEGO della scarpa Adidas Originals Superstar è adesso disponibile ad un prezzo scontato del 33%, costando solo 59,90 euro.

Le Adidas Originals Superstar, protagoniste fin dagli anni ’80, ancora oggi popolano i piedi di molti ragazzi che amano lo stile vintage di questa scarpa. LEGO ne ha fatto omaggio creando una versione di mattoncini, che di solito si trova a 89,99 euro ma che oggi è scontata del 33%, costando solo 59,90 euro.

Il prodotto si presenta fin dall’inizio nel modo più fedele alla scarpa originale: la scatola del pezzo da collezione infatti, non solo richiama i colori e i simboli di Adidas, ma si apre proprio come una scatola di scarpe.

LEGO Adidas Originals Superstar a 59,90€!

La scarpa ricostruisce la maggior parte dei dettagli iconici del pezzo: a partire dal frontale a conchiglia, passando per i lacci e le tre strisce dentate, questo prodotto non solo mostra la qualità dei pezzi da collezione di LEGO, ma riesce a inserirsi in un panorama molto particolare, quello delle sneaker.

La confezione, pensata per persone dai 18 anni in su, conta ben 731 pezzi e permette di montare la LEGO Adidas Originals Superstar sia nella versione per il piede destro, sia per quello sinistro (starà a voi scegliere).

La scarpa inoltre include anche un supporto per poterla tenere sollevata e una targhetta: così come in negozio, la LEGO Adidas Originals Superstar si mostrerà in tutti i suoi dettagli, con tanto di informazioni legate alla data d’uscita (1970), al numero dell’articolo e al nickname dato alla scarpa (Shelltoe).

La scarpa LEGO Adidas Originals Superstar è acquistabile su Amazon ad un prezzo scontatissimo, solo 59,90 euro, e nel caso voleste potreste affiancarla anche ad altri prodotti da collezione come il Set Bonsai della LEGO, al Guanto dell’Infinito di Thanos o al Set Collezione Botanica (venduti in set con le scarpe nella stessa pagina prodotto). Nel caso invece voleste potenziare la vostra esposizione della scarpa LEGO, potrete trovare su Amazon anche le luci e una teca per esporre il pezzo senza che esso prenda polvere o si rovini.