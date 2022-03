UEFA Champions League, su Prime Video arriva la funzione X-Ray

Statistiche, replay e highlights, tutto in tempo reale grazie alle nuove opzioni introdotte su Prime Video per le gare di Champions League.

Su Prime Video la trasmissione delle gare di UEFA Champions League si arricchiranno di statistiche e spezzoni video con i momenti chiave dei match in tempo reale. Il debutto di queste nuove opzioni avverrà domani, in occasione della partita di ritorno degli Ottavi di Finale tra Real Madrid e PSG, con l’esordio in chiave sportiva della funzione X-Ray.

Cos’è la funzione X-Ray che migliora la visione della Champions

X-Ray è infatti un’opzione esclusiva di Prime Video che dà agli spettatori la possibilità di conoscere meglio il contenuto che stanno guardando. Nello specifico, quella di apprendere fatti, curiosità, musiche, biografie degli attori e tanto altro, per esempio, su una pellicola. Questa tecnologia verrà ora applicata al calcio, e permetterà allo stesso modo ai tifosi di conoscere ulteriori dettagli in tempo reale sulle statistiche dei calciatori in campo e dei rispettivi team (fornite da Opta), oppure dati su cartellini, espulsi, infortunati e così via, fino alla possibilità di rivedere al volo i momenti chiave del match.

X-Ray sarà disponibile su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick. Attivando la funzione, la trasmissione dal vivo della partita non sarà né interrotta né messa in pausa.

“Per la funzione X-Ray sui dispositivi mobili, gli spettatori devono semplicemente ruotare il telefono in modalità verticale per accedere alle informazioni sottostanti – ha spiegato in una nota Amazon – Per chi segue la partita via web dal proprio computer, basterà cliccare sul pulsante che comparirà muovendo semplicemente il cursore sullo schermo”. Infine, per chi guarda la partita sui dispositivi Fire TV Stick, X-Ray può essere abilitato premendo il pulsante che punta in alto sul telecomando del dispositivo. Inoltre, tramite sempre il device di Amazon, è possibile richiamare i comandi di riproduzione del player durante il live delle partite e attivare direttamente la funzionalità X-Ray attraverso il telecomando della Fire TV.