Bifinity: la nuova filiale di Binance per i pagamenti in crypto

Con Bifinity la finanza tradizionale e le criptovalute sono più vicine: ecco come si sta muovendo Binance per colmare le differenze tra questi due settori.

Novità in arrivo per l’universo delle criptovalute. Il noto exchange Binance infatti, ha annunciato il lancio di Bifinity, una nuova società affiliata che si occuperà di pagamenti fiat-to-crypto.

Negli obiettivi di Binance, vi è quello di ridurre ulteriormente la distanza tra finanza tradizionale e criptovalute, con Bifinity che dovrebbe svolgere il compito di “ponte” tra le due parti.

Sotto questo punto di vista, la collaborazione tra la neonata società e altre realtà consolidate del settore (nonché quotate al Nasdaq) come Eqonex, lasciano presagire un futuro piuttosto interessante per il progetto.

Stando a quanto comunicato attraverso l’account ufficiale di Bifinity, questa includerà oltre alla compravendita di valute digitale, anche l’integrazione di un sistema di pagamenti tramite API. Una realtà dunque, destinata a potenziare ulteriormente Binance, considerata tutt’ora come leader nell’ambito dei broker digitali.

Bifinity potrebbe consolidare la leadership mondiale di Binance nel contesto degli exchange

Perché Binance è considerata come la soluzione migliore per chi vuole investire in criptovalute? I fattori del suo successo sono diversi e spaziano dall’assistenza, attiva 24 ore su 24, alla community che permette di confrontarsi con tanti altri trader.

Fattore da non sottovalutare poi, è la flessibilità della piattaforma. Non si parla infatti solo di Bitcoin, ma anche di tante altre valute digitali come:

Ethereum

Ripple

Bitcoin Cash

Litecoin

Cardano

Dash

Stellar Lumens

Zcash

E tante altre altcoin che vengono periodicamente introdotte nel sistema di trading. Per comprendere meglio l’importanza di Binance, la stessa piattaforma ha proposto una sua criptovaluta, ovvero BNB, ottenendo un grande successo sin dal suo lancio.

La possibilità di intervenire sul mercato attraverso svariati dispositivi come computer Windows, macOS e Linux, ma anche tramite mobile come con smartphone Android, iPhone, rappresenta un ulteriore vantaggio operativo.

Infine, va considerato anche come l’iscrizione a Binance sia semplice e immediata. Di fatto, in pochissimi minuti è possibile intervenire sul mercato delle criptovalute.