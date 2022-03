Canta sotto la doccia con questo altoparlante bluetooth SVENDUTO a 15€

Compatto, potente e con un suono eccellente, questo altoparlante doccia d Amazon è uno di quei gioiellini che non potete non avere in casa.

Bello cantare sotto la doccia. E non importa se sei stonato o meno, niente rilassa e scarica la tensione come lanciarsi in un duetto a “squarciagola” con o co, anche a costo di rompere i vetri della toilette.

Battute a parte, è estremamente piacevole lavarsi ascoltando della buona musica, e questo compatto e potente altoparlante doccia bluetooth a 15€ sembra fatto apposta per te. Lo trovi su Amazon con le spedizioni gratuite incluse.

Altoparlante doccia bluetooth: piccolo e potente a sole 15€

Costruito con materiale resistente, questo autentico gioiellino ha un suono eccellente, chiaro e pulito. Lo attacchi dove vuoi grazie al design a ventosa ed è super semplice da usare con la voce: supporta infatti Siri (iOS) e Assistente Google.

Con un click li attivi e in un attimo controlli tutto, dalla tua playlist personale alle radio fino ai singoli brani che ami di più. Scegli il Bluetooth, un lettore di schede TF integrato o la funzione radio FM in combinazione con il cavo micro USB come antenna.

E se ricevi una telefonata o un messaggio in chat mentre stai facendo il bagno o la doccia? Nessun problema: il microfono integrato ti consente di utilizzare l’altoparlante come vivavoce, per rispondere facilmente alle chiamate o chattare con messaggi vocali.

Impermeabile (ma và?) e a prova di vapore e polvere, puoi perfino sfruttarlo per controllare la tua smarthome con Google Home o HomeKit. E se poi vuoi pure un suono surround nel tuo bagno, ti basta comprarne due e il gioco è fatto. In pratica non ti asciuga, altrimenti sarebbe un dispositivo completissimo.

Compatto e potente, con un suono eccellente, questo altoparlante doccia bluetooth sembra fatto apposta per te. Lo puoi fare tuo con sole 15€ su Amazon con le spedizioni gratuite incluse. Ma fai in fretta, perché ci sono pochi pezzi ancora disponibili.