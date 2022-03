Huawei FreeBuds 4i scontate quasi del 40%!

Le cuffie wireless Huawei FreeBuds 4i con cancellazione del rumore sono disponibili su Amazon scontate del 38%, a soli 54,90 euro.

Le cuffie wireless di Huawei, le FreeBuds 4i, sono disponibili e acquistabili su Amazon con uno sconto del 38%, al prezzo di 54,90 euro. Queste cuffie, compatibili con i dispositivi mobile ma anche con PC e Laptop tramite Bluetooth, hanno come prezzo di partenza 89,90.

Tra le tante funzioni, queste Huawei FreeBuds 4i brillano per la loro cancellazione attiva del rumore, che tramite sensori rileva e riduce il rumore ambientale in modo attivo. Per quanto riguarda invece la parte di registrazione, le cuffie hanno un sistema a doppio microfono con una fessura capace di ridurre il rumore del vento in entrata.

Le cuffie wireless Huawei FreeBuds 4i hanno cancellazione attiva del rumore

L’audio in uscita ovviamente viene registrato poi tramite software capace di filtrare per bene la voce, captandola alla meraviglia a discapito di rumori intorno. Per il resto, queste cuffie promettono 10 ore di riproduzione continuativa, e una ricarica rapida capace di arrivare quasi al 50% in soli 10 minuti.

Per la riproduzione di contenuti, le cuffie posseggono un driver da 10 mm accompagnato da un diaframma sensibile realizzato in polimero capace di garantire un audio spettacolare. Non manca infine una modalità definita dal produttore come Aware, che permette di disattivare la riduzione del rumore per sentire l’ambiente circostante. L’esclusiva tecnologia beamforming infine, combinata con la tecnologia AI di riduzione del rumore, può captare la tua voce con maggiore precisione anche in un ambiente affollato

Insomma, il prezzo che queste cuffie hanno su Amazon di soli 54,90 euro è qualcosa di eccezionale viste le varie funzioni, unite alla comodità che hanno: le dimensioni ridotte e la compatibilità con la connessione automatica le rendono senza dubbio le migliori compagne per lavoro, svago o persino per ascoltare musica durante le sessioni di studio. La capacità di emettere suono a bassa latenza infine le rende utili anche in caso di gaming.