Mini PC compatto e potente a soli 150€? Follia di AMAZON per poche ore

Se state cercando un computer economico per casa, abbiamo la soluzione che fa per voi: un mini PC che costa solo 149,99€ su Amazon (è in offerta).

Se avete necessità di possedere un computer per la famiglia da mettere nel salotto di casa, piccolo e discreto, ma con il quale fare ricerche, navigazione social, web browsing, studiare e lavorare a file di testo, vedere film in streaming su Netflix o Amazon Prime, abbiamo la soluzione per voi. Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un mini PC davvero unico perché gode di un rapporto qualità-prezzo eccellente: solo 149,59€ al posto di 175,99€ con spedizione gratuita, consegna in un giorno e possibilità di pagare a rate mediante il servizio Cofidis al momento del checkout. Attenzione però: l’offerta è valida ancora per poche ore, pertanto vi invitiamo ad affrettarvi a concludere l’acquisto.

Cosa può fare un mini PC da 150€?

Rispondere a questa domanda non è per niente complicato, ma basta tenere in mente alcuni fattori chiave: sicuramente non potrete farci editing video/foto o giocare a titoli AAA ad alte prestazioni. Per il resto, potrete farci di tutto.

Sotto la scocca troviamo un potente processore Intel Celeron N4020 che assicura prestazioni ottimali e consumi ridottissimi. È coadiuvato da schede UHD Graphics 600 e supporta perfino Linux.

Troviamo un’uscita per la connessione Ultra HD 4K a 60 Hz nativa e due porte display: HDMI e VGA. Potrete dunque collegare monitor esterni a vostro piacimento.

Date le sue dimensioni compatte, potrete nascondere il PC ovunque vogliate e creare così un desk setup da salotto davvero minimal e indiscreto.

Per l’archiviazione dei file e delle app troviamo una memoria EMMC da 64 GB e 4 GB di RAM. Si può inserire una schedina esterna (fino a 128 GB) e sipporta l’SSD M2.

È un prodotto fanless, quindi non farà alcun rumore perché non ci sono ventole sotto la scocca. Supporta il WiFI dula band, il Bluetooth 4.2 e la porta LAN. Volendo, potrete anche appendere questo mini PC al muro o al retro di una televisione/monitor. In confezione troverete infatti una staffa di montaggio.

Capite bene che la dotazione hardware è davvero ricca: vi invitiamo ad effettuare l’acquisto prima che termini l’offerta. Con soli 149,99€ avrete un centro multimediale casalingo davvero unico.