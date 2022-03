Motorola Edge Plus ad un prezzo quasi REGALATO (scontato di 800€)

Motorola Edge Plus è un’ammiraglia potentissima con un pannello OLED risoluto e un comparto fotografico top: è in offerta su Amazon a soli 399,00€.

Motorola Edge Plus è uno dei migliori flagship che si possano acquistare in rete e oggi, girovagando per il web, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero sensazionale. Questo device, un’ammiraglia vecchia di qualche mese ma ancora attualissima sul fronte tecnico e prestazionale, si trova a soli 399,00€, con uno sconto pari al 67%. Pensate che il prezzo di listino originario era di 1199,99€. Non di meno, godrete della consegna celere e della spedizione gratuita per gli abbonati al servizio Prime. Dulcis in fundo, potrete portarvi a casa questo gioiellino pagandolo a rate mediante Cofidis, con possibilità di avere un tasso pari al zero sul canone mensile.

Motorola Edge Plus: perché è un best-buy

Quando ci troviamo di fronte ad offerte simili, non abbiamo molto da dire se non “è un best-buy, punto“. Le motivazioni per comprare questo prodotto sono tante: dal costo super conveniente al design (quasi futuristico) alla batteria (oltre 5000 mAh di capacità), dal processore premium (Qualcomm Snapdragon SM8250) allo storage (più di 256 GB, coadiuvato da 12 GB di RAM). Insomma, parliamo di un fuoriclasse in tutto e per tutto. E se ancora non vi abbiamo convinto, sappiate che c’è un comparto fotografico d’eccellenza, con una camera principale da 108 Megapixel.

Non manca neppure la connettività 5G che vi permetterà di navigare alla velocità della luce. E se vogliamo proprio dirla tutta, menzioniamo il pannello Endless Edge da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+. È un’unità OLED con curvatura di 90 gradi che rende unica l’espeerienza di visualizzazione. Completa la dotazione anche il supporto all’HDR10+ e al refresh rate da 90 Hz.

C’è la ricarica rapida e quella wireless (anche reverse, così da farvi caricare i gadget aggiuntivi direttamente dalla back cover. Potrete godere la vostra musica al meglio mediante gli speaker stereo che producono un sound ricco e corposo; gli altoparlanti sono realizzati da Waves, un’azienda vincitrice di un Grammy Award.

Approfittatene prima che terminino le scorte! Con solo 399,00€ vi portate a casa un’ammiraglia dal sapore “futuristico”,