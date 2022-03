Realme Buds Air 2: cuffie con cancellazione attiva a meno di 35€

Gli auricolari Realme Buds Air 2 si trovano a meno di 35€ su Amazon grazie ad una promo a tempo limitato e hanno anche la cancellazione attiva del rumore.

Se state pianificando di acquistare un nuovo paio di auricolari true Wireless Stereo ma siete indecisi su quale modello comprare, abbiamo la soluzione per voi. Stiamo parlando del nuovo modello del sub brand di OPPO. Realme Buds Air 2 infatti, fanno al caso vostro, perché costano solo 34,99€ al posto di 49,99€, godono della spedizione gratuita con Amazon.

Sono tanti i motivi per cui vale la pena acquistarle: hanno un design minimal, alla moda, godono di un’autonomia infinita e presentano la cancellazione attiva del rumore, ma non solo. Hanno una latenza super bassa, i driver bass bost HiFi da 10 mm, sono impermeabili e certificate IPX5, ma andiamo con ordine.

Realme Buds Air 2: un affare su tutti i fronti

Grazie alla cancellazione attiva del rumore, le Buds Air 2 supportano il rumore fino a 25 dB e filtrano tutti gli elementi a bassa frequenza, traffico metropolitano compreso. Cancellano i suoni provenienti dall’ambiente casalingo, così da farvi immergere nella musica o nei discorsi senza distrazioni.

Con la modalità trasparenza invece, potrete sentire il luogo circostante prestando attenzione (pensiamo a quando siete per strada a passeggiare o a correre) ma sentirete allo stesso tempo le canzoni nitide e chiare.

Il chip R2 di Realme combina prestazioni eccellenti con consumi ridottissimi, così da ottenere una connessione stabile e un’esperienza wireless totalmente nuova.

Non solo musica: anche le telefonate risulteranno sempre chiare e stabili grazie ai due microfoni di cui sono dotati gli auricolari.

Il chipset inoltre, riduce il consumo dell’80%: la batteria ringrazia e aumenta le sue capacità all’inverosimile. Con la ricarica rapida poi, potrete avere 120 minuti di riproduzione audio con soli 10 minuti sotto la corrente.

Dulcis in fundo… che qualità. Il rivestimento in DLC ha una durezza e una resistenza alla corrosione paragonabile a quella dei diamanti. Queste cuffie sono premium in ogni aspetto e sono ottime anche per il gaming grazie alla latenza di soli 88 ms e al Bluetooth 5.2 che permette di avere una sincronia perfetta fra audio e video.

Tutto questo a soli 34,99€ ancora per poche ore.