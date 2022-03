Sky, 5 film da non perdere a marzo 2022

I migliori film su Sky e NOW a marzo 2022: da Freaks Out di Gabriele Mainetti al drammatico Una donna promettente.

Sky e la sua piattaforma NOW hanno diverse cartucce da sparare per il mese di marzo 2022, soprattutto per quanto riguarda le produzioni cinematografiche. Gli abbonati potranno infatti contare su diversi film degni di nota, che spaziano tra generi diversi.

Quali sono, quindi, i migliori film Sky di marzo 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film su Sky e NOW a marzo 2022

Dal film di Emerald Fennell che tocca il delicato tema dell’abuso sessuale alla recente pellicola di Gabriele Mainetti, ecco cosa vedere nel terzo mese dell’anno.

Promises

Favino si cala nei panni di Alexander, un uomo con un passato difficile alle spalle che riesce a trovare la felicità solo quando ha una sua famiglia, composta dalla moglie e la loro bambina. La sua serenità viene però meno quando incontra Laura, gallerista d’arte prossima al matrimonio. Nonostante quello che provano l’uno per l’altra sia molto forte, la vita ha riservato loro altro. I due, incapaci di compiere delle scelte, si ritroveranno divorati da un sentimento non consumato. Il film sarà aggiunto al catalogo l’11 marzo.

Freaks Out

Il film di Mainetti è ambientato nella Roma del 1943 e racconta la storia di quattro artisti circensi dai poteri speciali che devono salvarsi dai nazisti e decidono di emigrare in America. Tuttavia, si ritrovano invischiati nei piani di Franz, pianista tedesco e direttore artistico del Zirkus Berlin che con i loro superpoteri vuole far vincere la guerra alla Germania. Un film drammatico e bellissimo anche dal punto di vista scenografico, accolto particolarmente bene dalla critica quando uscì nei cinema lo scorso autunno. Sarà disponibile su Sky e NOW dal 14 marzo.

La casa in fondo al lago

Il 18 marzo è il turno di un thriller che racconta la storia di Ben e Tina, una giovane coppia con la passione per i luoghi misteriosi e maledetti. I due, per guadagnare qualcosa, si divertono a realizzare filmati piuttosto particolari da pubblicare su internet. Un giorno scoprono l’esistenza di uno spaventoso mondo sommerso, ricco di oggetti abbandonati che sembrano raccontare molte storie. Non mancheranno jump-scare, grida e implorazioni, oltre a riprese mosse e agitate, quindi gli appassionati del genere troveranno pane per i loro denti.

The Great War

Dal 23 marzo gli appassionati di film di guerra potranno godersi The Great War, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Protagonista delle vicende è un plotone di soldati americani, che deve inoltrarsi in territorio nemico per salvare una truppa di compagni afroamericani. Mettendo da parte le differenze razziali, lo squadrone dovrà dimostrare come coraggio e unione siano la chiave di volta per trovare i dispersi.

Una donna promettente

Un dramma durissimo sull’elaborazione dell’abuso sessuale, travestito da commedia, disponibile dal 26 marzo. È un film su una ragazza che è stata violentata al college, e su un’altra che viene abbordata ogni volta che si ritrova ubriaca marcia in un club. La regista e sceneggiatrice Emerald Fennell, nel corso della pellicola, stila una lista di ogni possibile comportamento sessista. È difficile trovare un film più attuale di Una donna promettente, a partire naturalmente dal tema dello stupro e della sua accettazione in una società retta da principi di potere paternalisti e maschilisti.

