AirPods Max al miglior prezzo di sempre: 220€ di SCONTO immediato

Su Amazon, le nuove AirPods Max sono in sconto ad un prezzo folle: solo 408,00€ al posto di 629,00€ con spedizione gratuita in 24 o 48 ore.

Quelle di questa settimana sono offerte davvero incredibili: stiamo osservando promo strepitose per device come Motorola Edge Plus, iPhone 13, Apple Watch Series 7 e oggi ci troviamo di fronte ad un Best Buy su tutta la linea. Di cosa parliamo? Semplice: le AirPods Max, le prime cuffie over ear della mela, le possiamo portare a casa a soli 408,00€ al posto di 629,00€. Si tratta del miglior prezzo di sempre per questo accessorio che è uno dei più gettonati e richiesti dall’utenza.

Ma le sorprese non finiscono qui: gli abbonati al servizio Prime di Amazon potranno riceverle a casa con consegna gratuita e celere in 24 o 48 ore (a seconda di dove si abita) e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio CreditLine di Cofidis.

AirPods Max: mai visto un prezzo così basso per questo prodotto

Siamo onesti: a meno di un anno e mezzo dal loro debutto, non abbiamo mai trovato uno sconto simile per queste cuffie over ear. Tuttavia, qualcuno ora potrebbe dire: perché mai dovrei spendere questa cifra per un device del genere?

Domanda lecita, ma i motivi per cui vi consigliamo di acquistare questo articolo sono molteplici. In primo luogo: avete un iPhone/Mac o iPad e siete degli audiofili? Bene, con un gadget del genere amerete ogni singolo sound, nota dopo nota. I driver dinamici delle cuffie sono progettati da Apple al fine di offrirvi una qualità e una fedeltà sonora impressionante.

C’è anche la cancellazione attiva del rumore che blocca i rumori esterni e vi fa immergere totalmente nella musica o nei vostri podcast/audiolibri. Con la modalità trasparenza invece, potrete ascoltare il mondo intorno a voi, mantenendo comunque un suono nitido nelle orecchie.

C’è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, così avrete l’effetto surround cinematografico sempre con voi. Infine, troverete l’audio computazionale all’interno di un prodotto dal design unico grazie al chipset H1 e al software proprietario della mela.

A soli 408,00€, le AirPods Max sono da prendere al volo, ma affrettatevi prima che l’offerta svanisca.