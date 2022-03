Baby Yoda in sconto a METÀ PREZZO su Amazon!

Amazon permette di acquistare a un prezzo estremamente scontato l’action figure del noto Baby Yoda (o Grogu / The Child) di Star Wars.

Molti fan di Star Wars hanno adocchiato un personaggio particolarmente interessante e ormai divenuto simbolo della saga: stiamo parlando di Baby Yoda (noto anche come The Child o Grogu), e di cui adesso è disponibile sulla piattaforma di Amazon un modellino pronto a portare l’esserino verde nelle case di tutti gli appassionati. Per solamente 13€ circa infatti, grazie allo sconto del 45%, si ha modo di acquistare il prodotto e di riceverlo nel giro di poco tempo, seppur sia necessario essere abbonati ad Amazon Prime al fine di non pagare le spedizioni.

L’action figure di Baby Yoda attualmente in sconto su Amazon è di 16,5 centimetri, ovviamente piccola proprio come il personaggio di Star Wars che rappresenta, con un design ispirato volutamente alla serie The Mandalorian arrivata su Disney+ e particolarmente rifinito in molteplici dettagli.

L’action figure di Baby Yoda è disponibile in sconto sulla piattaforma di Amazon

Nonostante a volte i temi del prodotto siano ben diversi, il pupazzetto disponibile su Amazon si presenta come di sicuro l’oggetto più carino e tenero che si può possedere della serie, risultando pronto a posizionarsi in qualunque angolo delle proprie case e postazioni per ricordarsi in un batter d’occhio della propria passione per questo fantastico e storico universo.

Un plus di questo prodotto è che questo risulta particolarmente versatile per via della presenza delle articolazioni, che gli permettono quindi di assumere in solamente qualche secondo diverse pose. Si parla quindi della possibilità di realizzare un setup personalizzato in base alla presenza di ulteriori personaggi del mondo di Guerre Stellari, posizionando Baby Yoda dove si preferisce grazie alle proprie dimensioni e facendogli assumere pressoché qualunque posa.

Non vi resta quindi che accedere alla pagina ufficiale del prodotto per mettere mano su questo gioiellino da collezione pronto ad animare qualunque ambiente con il proprio carisma.