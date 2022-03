Caricabatteria da auto a SOLI 9,99 euro!

Su Amazon è disponibile un caricabatterie da auto a soli 9,99 euro, capace di ricarica veloce e con due porte USB (type A e type C)

Quante volte vi è capitato di trovarvi in giro con l’auto, in giornate interminabili dove il vostro telefono si mette contro di voi scaricandosi di colpo? Fortunatamente potete risolvere ora con questo caricabatteria da auto venduto su Amazon a soli 9,99 euro!

Questo caricatore è dotato di doppia porta, una USB classica e una USB-C, e può quindi caricare due dispositivi contemporaneamente. Inoltre, il dispositivo è in grado di rilevare a quale porta dare più energia in modo smart, senza quindi dover impostare nulla.

Caricabatteria da auto con due porte a metà prezzo!

Questo caricabatteria presenta inoltre un display frontalmente in grado di mostrare la tensione sullo schermo. Il dispositivo è inoltre dotato di una protezione multipla da sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento e alte temperature, così da evitare il danneggiamento del vostro smartphone.

Per quanto riguarda i dispositivi, questo caricabatteria potrà caricare qualunque smartphone Apple o Android, adattandosi alla carica massima che quel dispositivo può raggiungere. Il corpo del device è stato ideato per essere a scomparsa, in modo tale da lasciare soltanto la zona contenente le due porte USB per la ricarica.

Per il resto, esternamente questo caricabatteria da auto è dotato di un corpo metallico resistente a graffi e agli urti, così da poter durare nel tempo e non rompersi dopo poco. La presenza del metallo infine permette una dissipazione del calore maggiore della plastica, dando una sicurezza per quanto riguarda l’usura del prodotto.

Questo caricabatteria è scontato per ora su Amazon a 9,99 euro, e costa quindi meno della metà del suo prezzo originale. L’estetica moderna inoltre lo rende adatto agli stili delle nuove auto, grazie alla presenza di un display per l’erogazione e la sua forma minimal ma efficacie. Se siete interessati e pensate possa fare al caso vostro, non fatevi sfuggire questa offerta e cliccate sul link per acquistare il prodotto da Amazon.