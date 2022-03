Crolla il prezzo di iPad Air 2020: SCONTO FOLLE su Amazon

Con l’arrivo del nuovo iPad Air 2022, il modello uscito due anni fa subisce un drastico calo di prezzo su Amazon: oggi si porta a casa a 575€.

Due giorni fa Apple ha svelato il nuovo iPad Air di quinta generazione con supporto alle reti 5G, processore Silicon M1 e porta USB Type C 2° gen. Domani 11 marzo 2022 darà il “via” ai preordini e le consegne effettive arriveranno a partire dal 18 di questo mese. Tuttavia, ci siamo posti una domanda: vedendo che il prezzo della versione 2020 è sceso a 575€ su Amazon, ha senso comprare il nuovo modello?

iPad Air 2020: a questo prezzo è un Best Buy

Possiamo già rispondere onestamente: no, non serve fare l’upgrade. Il motivo è semplice: la potenza bruta del nuovo Silicon M1 su un iPad, di fatto, serve a poco se non vengono implementate nuove funzionalità. Certo, tutto girerà in manira più fluida e immediata, il sistema risponderà ancora più rapidamente a tutti i comandi e le operazioni che eseguiremo, ma alla fine della fiera, serve davvero spendere tutti quei soldi?

Oggi, con 575,00€ (prezzo di listino di 669€) vi portate a casa un device con il quale potete: montare video con Lumafusion, postprodurre fotografie con la suite Adobe, scrivere su WordPress, fare la tesi con Office di Microsoft, ma ancora. Gestione social, delle email, disegnare, usarlo come tavoletta grafica grazie alla compatibilità della Apple Pencil di seconda generazione e attaccarci una cover tastiera (Magic Keyboard, Smart Keyboard o una Logitech Combo): la produttività salirà alle stelle.

È ottimo anche per il gaming: ci potrete fare partite a PUBG Mobile o a qualsiasi altro videogame su Apple Arcade senza problemi e la visione delle vostre serie preferite in streaming sarà semplicemente un’esperienza appagante, a letto così come in viaggio.

Se devo essere onesto, io stesso ne possiedo uno e lo utilizzo per gli scopi sopra designati. A conti fatti, quando non sono in casa, è l’iPad Air il mio unico strumento con il quale vado in giro e lavoro agli articoli o postproduco le immagini scattate con la Sony A73 (mi basta collegare un SSD portatile SanDisk e il gioco è fatto).

Credetemi: a questo prezzo è il miglior iPad tuttofare che possiate portarvi a casa e la USB C fa tutta la differenza del mondo nell’uso professionale.

Se vi serve un nuovo tablet, questo è quello che vi consigliamo (e poi, 575,00€ è un “prezzone”, forse il migliore di sempre per questo prodotto).