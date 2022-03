Cuffie da gaming Logitech: sono wireless e per quanto costano, sono un REGALO

Se hai bisogno di un paio di cuffie da gaming, queste di Logitech sono la risposta a tutte le tue esigenze: wireless e pazzesche, sono un sogno.

Passare ore e ore davanti alla tua console preferita scommetto che è uno dei tuoi hobby principali. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva devi pensare di acquistare un paio di cuffie da gaming che possono essere all’altezza.

Proprio in queste ore, su Amazon, sono andate in sconto le magnifiche Logitech G435 Lightspeed che in termini di qualità sono insuperabili. Con un ribasso importante che sfiora il 40%, te le porti a casa con una spesa di appena €49,99, un prezzo regalo.

Se sei interessato, non sprecare neanche un minuto in più, aggiungere al carrello è acquistale subito così il ricevimento che non si dica e senza costi aggiuntivi se hai un abbonamento Prime attivo.

Cuffie da gaming Logitech: sono wireless e sono pazzesche

Già soltanto guardarle scommetto che ti puoi immaginare quanto possano essere comode una volta che le metti sulla tua testa. Queste cuffie da gaming firmate Logitech non ti fanno scendere a compromessi a partire dal fatto che sono completamente wireless e quindi ti lasciano libertà infinita in termini di movimento.

Completamente imbottite, sono leggere e vantano degli altoparlanti di prima qualità che ti fanno immergere completamente all’interno dei tuoi videogiochi preferiti. Inoltre sono altresì dotate di microfoni per poter comunicare con il tuo team senza mezzi termini.

La batteria integrata non ti pone ostacoli visto e considerato che con una sola ricarica dura fino a 18 ore consecutive. In più, mi sembra giusto farti sapere che sono multipiattaforma e quindi le puoi utilizzare praticamente ovunque per adattarle ogni tua esigenza.

Fossi in te, non ci dormirei sopra perché queste cuffie da gaming Logitech sono l’affare del giorno. Collegati immediatamente su Amazon per poterle pagare soltanto €49,99, le ricevi a casa senza costi aggiuntivi e in pochissimo tempo.