Motorola G100 ad un prezzo imperdibile (-200€) per poche ore

Motorola Moto G100 è il top di gamma dello scorso anno: il device si trova oggi ad un prezzo stracciato per poche ore su Amazon; approfittatene.

Motorola Moto G100 è il top di gamma di casa Lenovo dello scorso anno: si trova ad un prezzo imperdibile. Di fatto, dopo aver visto in sconto il meraviglioso Edge Plus (qui trovate l’articolo e ci sembra che sia ancora disponibile su Amazon), oggi ci siamo imbattuti in una super promo per un altro dispositivo.

Nell’ultimo anno infatti, la compagnia americana di proprietà di Lenovo ha deciso di investire molto nella fascia alta del mercato: di fatto, sta rilasciando un top di gamma dopo l’altro e dobbiamo ammettere che sono tutti molto interessanti e godono di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile.

Motorola Moto G100: a questo prezzo è imperdibile

Pensiamo al Moto G100 che viene proposto a soli 389,00€ con spedizione gratuita e consegna immediata in un solo giorno. Difficile trovare di meglio nel panorama mobile Android. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia senza eguali, potente (grazie anche alla presenza del processore top di gamma per il 2021 di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888) e con un’ottimizzazione hardware-software eccellente. Sotto il cofano infatti, batte Android con skin MyUX, un’interfaccia operativa che riduce al minimo i fronzoli (è simile alla stock), con le gestures intelligenti e non solo.

Troviamo una capiente batteria da 5000 mAh che assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica ma permette anche di ricaricarsi in un battibaleno grazie alla fast charge cablata. Per i più esigenti, riportiamo che presenta anche la wireless charge e la reverse charging.

Il pannello invece, è un’unità da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 90 Hz e tecnologia AMOLED al seguito: i vostri contenuti saranno nitidi e vibranti come mai prima d’ora.

Concludiamo dicendovi che il telefono dispone di un comparto fotografico di punta con quattro sensori e un flash LED e la lente principale è un’ottica da 64 Megapixel con OIS. Anche i vostri scatti e video saranno di altissima qualità.

Motorola è un brand che sa innovare, in tutto e per tutto, mantenendo però un’attenzione al classico e proponendo sul mercato device concreti, affidabili e performanti. Per chi cerca potenza pura a meno di 400€ (solo 389,00€, per la precisione), questa è la miglior soluzione ad oggi sul mercato. Se pensate che di listino costerebbe quasi il doppio… capite bene che è un’offerta a tempo ancora per poche ore.