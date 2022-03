Mouse da gaming Logitech in offerta su Amazon a prezzo RIDICOLO

Se giochi al computer e non vuoi scendere a compromessi, questo mouse da gaming di Logitech è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo.

I gamer su PC sanno bene quanto sia importante avere a disposizione un hardware al top per competere con gli altri giocatori: anche gli accessori come un mouse possono fare la differenza, soprattutto nei giochi (come gli FPS) in cui i riflessi e la velocità dei movimenti la fanno da padrone.

A tal proposito, in queste ore c’è una incredibile offerta di Amazon per l’ottimo mouse da gaming Logitech G305 LIGHTSPEED venduto a un prezzo che è quasi regalato.

Mouse gaming Logitech in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Infatti, nonostante sia venduto ad appena 35€, si tratta di uno dei migliori mouse da gaming wireless disponibile sul mercato. Logitech è da sempre un brand molto vicino alle esigenze dei gamer, dai pro a chi invece si diletta per svago, e questo accessorio integra alcune tra le più importanti feature per padroneggiare in qualsiasi tipologia di videogiochi.

Il sensore HERO integrato sul fondo del mouse è un tra i migliori disponibili sul panorama del gaming: offre una sensibilità personalizzabile fino a 12.000 DPI e può essere utilizzato su qualsiasi superficie senza alcun minimo problema. La tecnologia LIGHTSPEED per la connettività wireless è senza ombra di dubbio una delle feature più amate dai gamer: la bassa latenza e l’assenza di lag ti garantiscono una connessione sempre stabile e in tutto e per tutto al pari con quella su cavo. Il peso di appena 39 grammi non affatica la mano e il polso dopo molte ore di utilizzo, mentre la disponibilità di sei tasti completamente riprogrammabili ti garantisce tutta la libertà di cui hai bisogno per giocare secondo le tue regole.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il mouse da gaming di Logitech e ricevilo a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione aggiuntivi. Imparerai ad amare fin da subito la leggerezza, l’ergonomia e le prestazioni di alto livello del mouse.