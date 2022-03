Perché seguire Pechino Express con una VPN

La trasmissione Pechino Express, giunta alla nona stagione, prenderà il via questa sera.+L’edizione 2022 vedrà confrontarsi una serie di coppie costituite dai personaggi più disparati provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. Tra i tanti coinvolti possiamo citare l’atleta Alex Schwazer, il cantautore Bugo, la showgirl Natasha Stefanenko e tanti altri nomi

L’edizione 2022 vedrà confrontarsi una serie di coppie costituite dai personaggi più disparati provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. Tra i tanti coinvolti possiamo citare l’atleta Alex Schwazer, il cantautore Bugo, la showgirl Natasha Stefanenko e tanti altri nomi di rilievo.

Le dieci coppie coinvolte dovranno attraversare quattro stati, ovvero Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti con pochissimi mezzi a disposizione. Pechino Express verrà trasmesso su Sky 1 e, attraverso lo streaming, su Sky Go e NOW.

Per chi si trova all’estero però, questo tipo di contenuto potrebbe essere non accessibile a causa delle restrizioni geografiche. In tal senso una VPN può costituire l’unica soluzione per poter seguire l’avventura dei partecipanti, ovviamente se abbinato a regolare abbonamento rispetto ai servizi precedentemente citati.

Pechino Express con una VPN: l’unico modo per seguire la trasmissione dall’estero

Non tutte le VPN sono utili poter seguire Pechino Express dall’estero.

Oltre a dover fornire un IP italiano infatti, queste devono risultare altamente performanti, onde evitare buffering e continui blocchi nella riproduzione audiovisiva. In questo contesto dunque, una delle migliori opzioni possibili è scegliere Cyberghost.

