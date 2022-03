Samsung Galaxy Chromebook Go LTE è in offerta su Amazon a prezzo SUPER

L’ottimo Galaxy Chromebook Go di Samsung è in offerta su Amazon nella versione LTE a un prezzo competitivo: non perdere l’occasione.

I Chromebook hanno completamente rivoluzionato il concetto di notebook economici, rendendo possibile utilizzare dispositivi con un hardware molto basilare senza andare incontro a lag, impuntamenti e altre problematiche che spesso è invece possibile sperimentare con notebook Windows.

Se sei alla ricerca di un notebook completo di tutto per scrivere e lavorare on-the-go, non devi farti scappare questa offerta di Amazon sull’ottimo Galaxy Chromebook Go di Samsung con connettività LTE.

Samsung Galaxy Chromebook Go LTE è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

Costituito da un ampio pannello da 14 pollici e una scheda tecnica molto contenuta, il sistema operativo Chrome OS di Google si occupa di gestire il tutto in maniera ordinata: puoi navigare, scrivere, chattare, guardare video e serie TV senza alcun tipo di limitazione. In più hai sempre a disposizione l’intero ecosistema di applicazioni e servizi Google a portata di mano.

Non lasciarti ingannare dal prezzo di 299€ con il 33% di sconto, il computer di Samsung è in grado di garantirti un’ottima esperienza di utilizzo anche in movimento grazie al supporto alla connettività LTE. È leggero, resistente e ultrasottile: lo infili in uno zaino o in una borsa e lo trasporti dove vuoi senza alcun tipo di problemi. La cerniera che collega il display al telaio della tastiera ti permette di ruotare il computer di 180°: puoi inclinarlo come vuoi per utilizzarlo anche da in piedi.

La batteria di lunga durata, fino a 12 ore di autonomia con una singola carica, ti assicura un utilizzo senza compromessi per tutta la giornata; le tante porte laterali, inoltre, ti permettono di collegare qualsiasi tipologia di accessori (mouse, tastiere, stampanti, hard disk esterni, eccetera) senza alcun tipo di problema.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il Galaxy Chromebook Go di Samsung con connettività LTE per studiare, lavorare, chattare e svagarti dove vuoi e senza compromessi.