Amazon, su Fire TV c’è una grande novità: le trasmissioni in diretta TV

Con la nuova funzione “In Diretta“, su tutti i dispositivi Fire TV si possono vedere contenuti trasmessi in diretta come sul digitale terrestre.

Lo streaming audio e video è ormai parte delle nostre vite, complice anche la varietà di servizi disponibili nel nostro Paese. Chi è in possesso di una smart TV più recente può accedere velocemente a tutte le applicazioni ufficiali direttamente col telecomando, mentre per chi ha in casa un televisore meno recente la soluzione ideale è rappresentata da piccoli apparecchi esterni da collegare tramite porta HDMI come i Fire TV di Amazon.

Le dirette su Fire TV, come sulla TV classica

I diversi modelli di questa gamma sono ancora oggi tra i prodotti più venduti sul portale di e-commerce e le recensioni delle migliaia di utenti confermano l’elevato grado di soddisfazione: piccole ed economiche, le Fire TV fanno esattamente quello che promettono, trasformando qualsiasi televisore in un lettore multimediale di ultima generazione e aprono un mondo sulle decine di servizi di streaming in Italia.

Ebbene, questo ecosistema si arricchisce da ora in una nuova funzione destinata a rendere ancora più appetibile questo device, rendendoli praticamente dei concorrenti della TV “classica” del digitale terrestre. Stiamo parlando della nuova tab “In diretta”, che debutta su tutti i dispositivi Fire TV e che permette all’utente di vedere quali sono i contenuti trasmessi in diretta in quel momento.

In pratica, da un servizio prettamente “on demand“, il servizio diventa “misto”, ovverosia apre anche a quello “lineare“, cioè in diretta, tipico della TV tradizionale. La nuova tab “In diretta” si trova nel menu di navigazione di tutti i dispositivi Fire TV, subito dopo “Home” e “Trova” e poco prima delle icone delle app installate. Una volta selezionata la voce, si apre una nuova scheda all’interno della quale appaiono tutti i palinsesti delle piattaforme televisive che stanno trasmettendo in quel momento in diretta.

Inoltre viene anche mostrata la programmazione in tempo reale e quella successiva. In questo momento le piattaforme integrate che trasmettono in tempo reale su Fire TV sono RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch. Ma nelle prossime settimane arriveranno altri canali.