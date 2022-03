Festa del papà, cinque idee regalo tech

Vi proponiamo alcune idee regalo che potete usare anche come spunto per celebrare degnamente la Festa del papà.

Il 19 marzo è dedicato al nostro uomo preferito e per sorprenderlo in questa giornata speciale, abbiamo ideato una lista di gadget e accessori disponibili su Amazon, dove potete trovare tante idee per esaudire i suoi desideri e dove acquistare tutto l’occorrente per tante attività da fare con lui, oltre che per donargli la cosa più preziosa che ci sia: un momento speciale da vivere insieme.

Festa del papà: 5 idee regalo tech

Per nostra fortuna, le occasioni per passare del tempo di qualità con papà certo non mancano e la festa di quest’anno potrebbe essere un modo per collaudare un’attività che già adora o per provare insieme qualcosa di totalmente nuovo.

Una Powerbank di questi tempi torna sempre utile, specie per chi sta molto in giro per lavoro. con batteria da 10400mAh e 2 ingressi e 3 uscite a soli 18€: perfetto da avere sempre nello zaino o perfino nella tasca del giubbotto, è l’ideale per ricaricare più dispositivi insieme in caso di emergenza.

Compressore portatile per Auto con minipompa elettrica e luce LED al prezzo di 23€. Con questo accessorio vostro papà può gonfiare di tutto in caso di bisogno, dagli pneumatici (ha 4 unità di pressione, PSI, BAR, KPA, KG/CM2) per le auto a quelli di moto, bicilette e via discorrendo, fino ai palloni.

Pinza Multiuso 25 in 1 con ogni genere di strumento al prezzo di 24€. Un oggetto davvero fantastico per i padri che amano il fai-da-te. Questo gadget è in grado di soddisfare le diverse esigenze della vita quotidiana. Contiene 14 strumenti utili e 11 set di cacciaviti. Più pratico e funzionale di così.

Amazfit Band 5, smartband con saturimetro, Alexa e un sacco di funzioni a di strumento al prezzo di 25€. Per coloro che amano lo sport, gli allenamenti intensivi e le maratone di allenamenti in palestra. Il dispositivo ti consente di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e comprendere le tue condizioni fisiche con OxygenBeats. Ma anche i passi effettuati in tempo reale, il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, la distanza percorsa, il consumo di calorie e il sonno e la qualità del sonno.

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 19€. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. Scelta ideale per uomini che viaggiano, uomini d’affari, vivono all’estero o si godono le vacanze.

Con queste chicche in offerta su Amazon fai ottimi affari, risparmi in alcuni casi fino a quasi il 50% e godi sempre e comunque di spedizioni gratuite. Ricorda: molte sono occasioni limitate, quindi dovrai essere veloce a chiudere.