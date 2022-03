iPad Air 2022: ora lo potete acquistare anche su Amazon

iPad Air 2022 è il nuovo tablet di fascia medio-alta della mela: si porta a casa a 869,00€ con spedizione gratuita. Arriverà a casa vostra il 18 marzo.

Dopo averlo visto durante il keynote Peek Performance martedì scorso, Apple ha finalmente aperto i preordini per l’acquisto del nuovo iPad Air 2022. Parliamo della nuova versione di uno dei più grandi successi di sempre per la compagnia di Cupertino. Fuori vanta il design senza tempo che abbiamo conosciuto due anni fa, ma sotto la scocca ora batte un potentissimo cuore Apple Silicon M1 che porta il device al livello successivo. A questo però si aggiunge la presenza del modem 5G (nella versione Cellular, of course).

Adesso, i nuovi tablet di fascia medio-alta della mela stanno approdando su Amazon, anche se noi vi consigliamo questa particolare iterazione con 256 GB di storage. Il motivo è presto detto; la versione base, solo WiFi con 64 GB può andare bene per il vecchio modello (magari in super sconto, ne abbiamo parlato qui). Il nuovo device però, nella configurazione standard ma con tanti GB di spazio in più, si porta a casa per 869,00€, una cifra sì alta, ma giustificata dall’eccellente qualità del dispositivo.

iPad Air 2022: perché acquistarlo?

Ci troviamo di fronte ad una delle domande più emblematiche: ha senso spendere questa cifra per un tablet? Risposta: assolutamente sì. Il motivo è presto detto.

Non si tratta solo di “un tablet”, ma di un device assolutamente unico, incredibile e potente con un processore da computer. È lo stesso SoC che troviamo nel MB Pro o Air del 2020 o nell’iMac da 24″ che io sto utilizzando ora per scrivere questo articolo.

Ci potete fare di tutto: usare i browser in maniera desktop per tutte le vostre attività: WordPress, editing di lettere e articoli, gestione professionale di mail, potete spaziare con la suite Office per i vostri file di lavoro e non solo. iPad Air è perfetto per la fruizione di contenuti multimediali grazie al suo pannello da 10,9″ e per il gaming – magari in combinata con un joypad PS4 o 5 o Xbox Elite Controller.

Vi consigliamo di abbinarci una cover con tastiera e una Pencil, per sfruttare al meglio le potenzialità grafiche di questo prodotto. Un esempio? Photoshop o Illustrator, o perché no, anche Lightroom per l’editing di foto. Grazie alla USB C di 2° generazione potrete scambiare un flusso di dati ad una velocità impressionante.

Chicca finale: ha il 5G (nella versione Cellular).

Chi compra iPad Air avrà un valido sostituto del suo PC; provare per credere. Costa 869,00€ e potete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. È disponibile in cinque colorazioni, tutte vendute e spedite da Amazon.