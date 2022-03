M’illumino di meno: 5 prodotti per risparmiare energia in casa

Oggi 11 marzo 2022 è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: vi consigliamo 5 idee green per la casa.

Oggi 11 marzo 2022 è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, e in concomitanza con l’evento caratterizzato dalla celebre campagna radiofonica M’illumino di Meno, abbiamo pensato di dare anche noi il nostro piccolo contributo stilando un elenco di cinque prodotti green che potrebbero tornarvi utili e che, usati, potrebbero anche contribuire a migliorare non solo i vostri stili di vita sprecando meno risorse, ma anche diminuendo l’impatto ambientale.

M’illumino di meno: cinque idee tech green

Tutti i prodotti che vi segnaliamo nella nostra lista li trovate disponibili su Amazon. Iniziamo. Pannello fotovoltaico, un oggetto super utile a 94€ che può far risparmiare molto sui consumi in bolletta. Questo pannello genera 400 Wh al giorno assorbendo 4 ore di luce solare. Perfetto per la ricarica della batteria singola da 12 volt, mettendone più assieme collegati in serie si possono usare per alimentare camper, capannoni, giardini e piccole abitazioni.



Caricabatteria a energia solare disponibile a sole 25€, spedizioni incluse. Per ricaricare velocemente il proprio tablet o smartphone, nulla di meglio di questo comodo powerbank che si ricarica cool sole e trasforma poi l’energia accumulata in elettricità utile per ricaricare velocemente fino a due dispositivi contemporaneamente.

Lampade solari da esterno o interno, le trovi a 38€ (spese di spedizione incluse). Queste due belle lampade sono perfette per illuminare sia ambienti esterni, che interni. Hanno tre diverse gradazioni di luminosità (100%/50%/25%), regolabili con un telecomando, e di conseguenza tre diverse durate di illuminazione (3H, 5H, 8H). Si ricaricano con un apposito pannellino solare incluso, quindi impatto zero sull’ambiente e sulla bolletta.

Dispositivo di Irrigazione Intelligente disponibile a 53€ circa, spedizioni incluse. Per gli amanti del verde, un comodo e risparmioso device dotato di un sistema di irrigazione automatico per pompare l’acqua dal contenitore, risparmiando oltre il 70% di acqua rispetto ai tradizionali gocciolatori a spruzzo e irrigazione delle piante. La batteria, che si ricarica al sole, completamente carica può essere utilizzata per 1-3 mesi.

Zaino con pannello solare integrato da 6 Watt, un oggetto utile per chi ama viaggiare a 79€. Se devi uscire di casa è un accessorio fondamentale, tanto quando ti serve, il pratico pannello solare rimovibile ti fornisce 6 Watt di potenza e il 22,4% di efficienza. Così, tramite una porta USB integrata, ci alimenti telefoni cellulari, fotocamere digitali, smartwatch o fornelli elettrici da campeggio.

Che ve ne pare delle nostre idee? Questi ovviamente sono solo alcuni spunti che vi abbiamo voluto fornire per darvi un’idea di quanti oggetti pratici ci sono in commercio che rispettano la natura e vi fanno anche risparmiare sui costi. Quelli che vi abbiamo segnalato noi li trovate tutti su Amazon, con le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.