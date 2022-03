Robot aspirapolvere 4 stelle e 140 minuti di autonomia (prezzo regalo)

Un Robot aspirapolvere come questo penso che tu non l’abbia mai visto soprattutto con un rapporto qualità prezzo così elevato.

Se da tempo stavi pensando di passare da un classico aspirapolvere a un aiutante vero e proprio allora questa promozione che ho trovato su Amazon fa proprio al caso tuo perché ti permette di portarti a casa un robot di cui potrai andare fiero.

Grazie al ribasso del 20% risparmi una trentina di euro sul pezzo di listino e te lo porti a casa pagandolo appena €119,99. Conta che è compatibile anche con gli assistenti vocali e da una batteria che è praticamente inesauribile.

Le spedizioni sono totalmente gratuiti e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime. Non aspettare altro tempo.

Robot aspirapolvere: lo volevi, ora lo puoi fare tuo

So cosa significa essersi innamorati di un robot aspirapolvere: fin quando non premi quel “acquista ora” la tua mente continua a sbatterci sopra ricordandoti all’infinito quanto sarebbe più divina la tua esistenza se avessi questo piccolo aiutante in casa.

Per fortuna, grazie alla promozione in corso su Amazon non devi spendere un accidente per rendere i tuoi sogni realtà. Modellino che ti sto proponendo è un vero e proprio portento perché riesce a garantirti un’esperienza Premium riducendo i costi al minimo.

Conta che non gli manca nulla perché riesce a pulire qualunque tipo di superficie, finanche i tappeti, è perfetto se hai animali domestici ed ha una potenza di aspirazione così notevole che dopo la prima volta che lo utilizzi ti troverai a consigliarlo a qualunque persona ti passi vicino.

Lo puoi gestire comodamente con il telecomando, con l’applicazione sul tuo smartphone ma anche con gli assistenti vocali visto che è completamente compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Grazie al suo design ultrasottile si infila finanche sotto i mobili raggiungendo lo sporco più ostile e una volta che la sua carica raggiunge il livello più basso, torna automaticamente alla sua basetta di ricarica in autonomia. Proprio in merito a quest’ultima, ti sveglio che questo robot può funzionare per 140 minuti consecutivi senza alcun problema.

Cosa ne pensi? Secondo me è pazzesco e proprio per questo ti consiglio di acquistare subito il tuo robot aspirapolvere su Amazon pagandolo appena €119,99.