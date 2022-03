Soundbar Xiaomi POTENTISSIMA al minimo storico su Amazon (-60€)

La nuova sound bar di Xiaomi con potenza di woofer di ben 430W si trova oggi al suo minimo storico: su Amazon è scesa di 60€ con consegna gratuita.

Se siete in cerca di una soundbar potente ed elegante da sfoggiare nel vostro salotto di casa, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di un prodotto di punta di casa Xiaomi che vanta funzionalità premium come il Woofer a 430W, la connessione wireless e il design senza tempo. Costa oggi solo 219,00€, con uno sconto immediato del 20% pari a 60€; praticamente, è il suo minimo storico su Amazon. C’è la possibilità di avere la consegna gratuita in un solo giorno e si può perfino pagare in comode rate dilazionando il pagamento con Cofidis al momento del checkout.

Xiaomi: la soundbar che farà vibrare le vostre feste

Partiamo dal design: elegante, iconico e che si distingue dai competitor. Si può montare a parete o si può mettere davanti alla TV senza che questa rovini la visuale offerta dall’apparato televisivo. È altresì compatta ed è adatta a qualsiasi stanza della casa.

Ma non parliamo solo di estetica: questo è un gadget che regala un’esperienza sonora incredibile per il cinema casalingo. Troviamo tre canali, altoparlanti, tweeter e molto altro per rendere l’ascolto di un video/canzone unico e irripetibile. La potenza massima di questo accessorio è di 430W, un record nel suo settore e viene fornito anche con il DTS Virtual Sound. Supporta anche il Dolby Audio.

Si possono impostare diverse modalità a seconda del vostro scenario di utilizzo: ce ne sono ben sette, una migliore dell’altra. Dalla Night Mode all’AI SOund, senza dimenticare la Cinema Mode, quella per il gaming o per la musica.

Una volta aperta dalla scatola, vi basterà una veloce configurazione con NFC per farla funzionare. È versatile e si collega sia mediante cavo che via wireless e c’è un’app per smartphone dedicata che cambierà completamente il modus operandi finale.

Citiamo poi che nella confezione troverete, oltre alla Xiaomi Sound Bar, un subwoofer, il cavo HDMI, un telecomando, un adatatore, il cavo per l’alimentazione alla parete, la staffa per il montaggio (qualora la si volesse appendere) e un manuale di istruzione.

A soli 219€ non potete lasciarvela sfuggire.