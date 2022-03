No, Apple non lancerà un nuovo Mac Mini nel 2022 (RUMOR)

Brutte notizie per chi aspettava un restyling del nuovo Mac Mini con processore M1; sembra che Apple non svelerà un nuovo desktop fino al 2023.

Secondo una nuova previsione del noto analista Ming Chi Kuo su Twitter, sembra che Apple non lancerà un nuovo Mac Mini con processore M1 Pro o Max entro la fine dell’anno; è molto probabile che un desktop top di gamma arrivi direttamente nel 2023, ma è lecito pensare che non sarà mai potente come il Mac Studio appena svelato.

Si diceva che l’OEM di CUpertino avrebbe presentato una pletora di nuovi computer nel corso di quest’anno ma adesso stanno emergendo una serie di novità che ci stanno portando a pensare che le cose non stiano proprio così. Sembra di fatto che, per esempio, per vedere un Air rinnovato dovremmo attendere la fine del 2022 e lo stesso sembra essere valido per il portatile Pro da 13 pollici.

Perch non vedremo un nuovo Mac Mini?

Abbiamo sempre letto che la mela avrebbe svelato nuovi Mac Mini nel 2022, ma un nuovo report trapelato in rete ha evidenziato una grossa novità. Sembra che il marchio di Cupertino abbia posticipato il debutto della piattaforma desktop next-gen al prossimo anno. A dirlo ci pensa il solito analista Ming Chi Kuo con un post su Twitter.

Secondo quanto riportato da Kuo, il nuovo Mini arriverà nel corso del 2023. Questo però, va contro tutte le previsioni fatte in precedenza, anche dall’insider stesso. Giusto pochi giorni fa infatti, ipotizzava un debutto del modello Mini con un pannello Mini LED low cost al seguito entro il primo semestre dell’anno. Le cose stanno così: o Apple ha cambiato idea all’ultimo o il tipster si è sbagliato. Quel che è certo è che ora ha condiviso un nuovo update della questione spiegando la roadmap aggiornata per questo device.

[Updated]

2023: Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

Non di meno, l’analista ha ribadito che Mac Pro e iMac Pro non vedranno la luce ancora per diversi mesi. Finora abbiamo parlato dell’iMac Pro da 27″ in lungo e in largo e ora apprendiamo che per vederlo dovremo attendere quasi un anno. Ora ci domandiamo: quali saranno i SoC presenti all’interno di questa macchina? Vedremo gli M2 o ci saranno le iterazioni premium della gamma (M1 Pro, Max e Ultra)? Staremo a vedere.