OnePlus 8 Pro: BEST BUY, è PERFETTO e scontato di quasi 440€

Con uno sconto folle di quasi 440 euro, OnePlus 8 Pro è l’offerta del giorno su Amazon. Lo portate a casa al suo minimo storico.

Se state cercando un eccellente smartphone Android premium top di gamma, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di un flagship uscito due anni fa ma che non sente minimamente il peso del tempo. OnePlus 8 Pro è stato presentato nel 2020 ma ancora oggi è attualissimo su tutti i punti di vista. A partire dal design (futuristico) al comparto fotografico ricco e variegato, dalla batteria duratura alla potenza bruta che può sprigionare. Non c’è un motivo per cui non vi consigliamo questo device. Con lo sconto folle di quasi 440€ (sì, avete letto bene), spedizione gratuita in un solo giorno (o 48 ore), possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, questa ammiraglia è un Best Buy su tutti i fronti. Quanto costa dunque? Solo 580,98€.

OnePlus 8 Pro: non lasciatevelo sfuggire

Perché è eccellente? Partiamo dall’analisi dello schermo. C’è un display AMOLED da 6,78 pollici super risoluto e con refresh rate da 120 Hz per un’esperienza appagante con ogni app. La versatilità di questo terminale è impressionante.

È perfetto come cameraphone così come gaming phone. La fotocamera infatti, è composta da quattro sensori, uno più nitido dell’altro. C’è la camera principale da 48 Mpx, una zoom ibrida 3X, una ultra wide da 48 Megapixel, un tele da 8 e non dimentichiamo l’ottica aggiuntiva IR che migliora gli scatti. C’è il super slow motion fino a 960 fps che vi farà realizzare delle clip super divertenti, ma non solo: troviamo l’ultrashot, il timelapse, la portrait mode, l’HDR, l’AI Scene Detection, le immagini in RAW e molto altro ancora.

Grazie al processore octa core di Qualcomm Snapdragon 865 e ai 12 GB di RAM, il telefono sarà sempre scattante, sia sui giochi che nei software quotidiani. Non dimenticate che godrete del modem 5G e della ricarica senza fili. Presente anche la tecnologia Warp Charge 30t che vi permetterà di passare a piena carica in soli 20 minuti.

C’è la super compatibilità con Alexa e il sistema operativo è Android aggiornato con la OxygenOS, la skin proprietaria del colosso cinese. A soli 589,98€ è da acquistare al volo.