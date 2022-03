OnePlus Nord CE 2 Lite: ecco quale sarà il suo design

In queste ore, grazie al portale di 91mobiles, scopriamo quale sarà l’estetica del nuovo smartphone economico di OnePlus, il Nord CE 2 Lite.

Poche settimane fa il colosso cinese di Pete Lau ha svelato il midrange OnePlus Nord CE 2, un device interessante sotto tanti punti di vista con all’interno il processore di fascia medio-alta Dimensity 900 di MediaTek. Fra le altre novità che ha introdotto citiamo la ricarica rapida SuperVOOC da 65W e un design davvero accattivante. Oggi facciamo il punto sull’estetica della sua futura iterazione economica chiamata “Nord CE 2 Lite”. Le prime immagini sono trapelate sul web grazie al portale di 91mobiles, ma andiamo con ordine.

OnePlus Nord CE 2 Lite: cosa sappiamo?

Stando a quanto trapelato in rete da 91mobiles, il nuovo midrange godrà di una back cover realizzata in policarbonato con un frame metallico al seguito. Il comparto fotografico sembra essere simile a quello che abbiamo visto nei render del futuro OP Nord 2T: troviamo infatti un rettangolo contenente tre sensori. Uno è il più grande, quello principale, e gli altri due invece, sono composti dalle lenti ausiliarie. Non mancherà un flash LED all’interno del modulo stesso.

Sempre sul versante estetico, troveremo un pulsante per l’accensione e spegnimento del device posto sul frame laterale e che fungerà, al tempo stesso, anche da fingerprint. Nulla di nuovo quindi, anche perché il frame sinistro invece, presenterà il classico bilanciere del volume con cassettino per l’alloggiamento della nanoSIM. Speaker, porta USB C e jack audio da 3.5 mm completano la dotazione.

Ciò che ci incuriosisce di più è il pannello: stando alle fonti, dovrebbe presentare uno schermo da 6,59 pollici con risoluzione FullHD; ci aspettiamo un refresh rate superiore ai canonici 60 Hz e non dimentichiamo che potremmo trovare un LCD vista la categoria all’interno del quale si collocherà il prodotto. Dubitiamo di vedere un AMOLED. Sotto la scocca poi, potremmo trovare Snapdragon 695 di Qualcomm, modem 5G e batteria da 5000 mAh. Ancora sconosciuto il quantitativo di RAM. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi attorno ai 262 dollari.